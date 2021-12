Tennis: Herbert-Mahut, la paire préférée des fans en 2021

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont remporté ce jeudi le prix de la "paire de double préférée des fans" décerné par l'ATP pour la première fois de leur carrière. Un nouveau titre qui vient récompenser une année 2021 réussie.

Un nouveau titre pour Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Les deux Français ont reçu ce jeudi le titre honorifique de "paire de double préférée des fans" lors des ATP Awards 2021, décerné après un vote des fans sur le site officiel du circuit ATP. Depuis les débuts de leur association en 2015, c'est la première fois qu'ils remportent ce trophée. "Gagner sur le court est un accomplissement personnel, mais recevoir ce prix d'équipe préférée des fans, c'est une fierté d'un autre genre. Pierre-Hugues et moi sommes très touchés et nous espérons partager d'autres grands moments avec vous l'année prochaine", a confié Nicolas Mahut.

Federer, joueur préféré... presque sans jouer

"Nous avons eu une année incroyable, nous sommes heureux et fiers de cela. On espère revenir l'année prochaine pour profiter sur les courts et sur l'ATP Tour", a pour sa part complété Pierre-Hugues Herbert. Le duo a réalisé une belle année 2021, ponctuée par un deuxième Roland-Garros, une troisième victoire au Queen's et un succès lors du Masters. Seul petit point noir: l'élimination au premier tour des Jeux Olympiques de Tokyo, grand objectif de la saison. Le binôme a déjà remporté 20 trophées en double et fait partie des huit paires à avoir remporté les quatre titres du Grand Chelem dans la catégorie.

Lors de ces mêmes ATP Awards, les fans ont plébiscité Roger Federer pour la 19e fois consécutive en temps que "joueur préféré en simple", malgré une saison vierge de titres et interrompue prématurément à Wimbledon, où il a été sorti en quarts de finale par le Polonais Hubert Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0). En 2021, il n'aura disputé que treize matchs (neuf victoires, quatre défaites) avant de se faire opéré du genou pour la troisième fois. Mais le Suisse ne perd pas espoir et veut jouer en 2022, même à 40 ans.