Tennis: Zverev s'incline pour son retour sur le circuit après sa grave blessure

Pour son retour à la compétition sept mois après sa grave blessure au genou, Alexander Zverev s'est incliné en deux sets face au Tchèque Jiri Lehecka (6-4, 6-2) en United Cup.

L'ancien numéro deux mondial Alexander Zverev s'est incliné samedi en United Cup pour son premier match ATP depuis sa grave blessure à une cheville subie en demi-finale de Roland-Garros en juin. L'Allemand de 25 ans, actuellement N.12 mondial, a été dominé (6-4, 6-2) par le Tchèque Jiri Lehecka (N.81) à Sydney, donnant ainsi à la République tchèque une avance de 1-0 contre l'Allemagne dans cette nouvelle épreuve opposant des équipes mixtes et première compétition de la saison 2023 de tennis.



Il s'agissait du premier match officiel de Zverev depuis sa terrible blessure lors de la demi-finale de Roland-Garros en juin contre Rafael Nadal, où il avait quitté le court en fauteuil roulant, victime d'une déchirure des trois ligaments externes de la cheville droite.

Beaucoup de déchets

Initialement retenu par l'Allemagne pour disputer les phases de groupe de la Coupe Davis en septembre, Zverev avait finalement dû renoncer après avoir ressenti une "douleur extrême" à l'entraînement. Visiblement loin de son meilleur niveau après six mois d'absence, Zverev est apparu en difficulté face à Lehecka, qui l'a rapidement breaké dans le premier set avant de craquer dans le second.



Auteur de huit doubles fautes dans le match, Zverev n'a eu que 65% de réussite sur ses premières balles et 36% sur ses deuxièmes balles. Il n'a également converti qu'une seule de ses sept balles de break obtenues durant la rencontre, contre 4/8 pour son adversaire.

En quête de repères pour l'Open d'Australie

En manque de rythme, Zverev pourrait ne pas encore avoir complètement retrouvé ses marques d'ici l'Open d'Australie (du 15 au 29 janvier), dont il avait atteint les demi-finales en 2020. "Je savais avant le match qu'il n'avait pas joué pendant un certain temps, mais avec un joueur comme lui, cela ne veut rien dire", a déclaré Lehecka, après l'une de ses plus grandes victoires de sa carrière.



"J'ai été capable de me montrer dans les moments cruciaux. Toute l'expérience de l'année dernière, perdre contre de bons joueurs, m'a donné la confiance nécessaire pour jouer contre un joueur comme lui", a ajouté le Tchèque.



La République tchèque a ensuite accru son avantage avec la victoire de Marie Bouzkova (N.24) contre Jule Niemeier (N.65) 6-2, 7-5, prenant une option pour remporter la rencontre face à l'Allemagne lors du prochain match qui oppose dimanche Laura Siegemund (N.27) à Petra Kvitova (N.16).