Tournoi ATP de Lyon: dernière étape pour Tsonga avant la montée sur Paris

Opposé actuellement au premier tour au Slovaque Alex Molcan lors du tournoi de Lyon, le futur retraité va tester sa forme avant de se diriger vers la capitale. Les préparatifs sont en train d’être finalisés. Très à l'écoute, Amélie Mauresmo ne devrait pas le programmer en night session

Ce lundi, Jo-Wilfried Tsonga dispute le 704e match de sa carrière. Le cadre est verdoyant et enchanteur : il s’agit du Vélodrome du Parc de la Tête d’Or, magnifique écrin qui accueille l’ATP 250 de Lyon. Dans le Rhône, le Manceau, 37 ans, peaufine sa préparation pour Roland-Garros, ultime étape de son voyage tennistique.

Depuis qu’il a annoncé, un soir d’avril, sa décision de stopper sa carrière, l’ancien n°5 mondial se sent léger. C’est ce qu’il nous confié, détendu, samedi à Lyon lors d’un rendez-vous. "Je dors très bien. Je dois avoir perdu 20/30 kg. (rires) Je me sens vraiment beaucoup plus léger. Ça fait du bien de mettre un terme fixe à cette aventure. Je suis à la fois triste de quitter la compétition et à la fois très soulagé très physiquement."

Dans la vie de tous les jours, le Manceau est souvent interpellé. "Les gens sont assez insistants sur le fait qu’il ne faut pas que je m’arrête, sourit-il. Je leur dis : ‘’Jusqu’à quel âge ? 70 ans ? C’est déjà une prouesse d’aller jusqu’à cet âge. Alors, jouer au tennis.." Le fait qu’il soit dans un état physique correct pour prendre part à son 13e Roland-Garros constitue un petit miracle après son abandon à l’Open d’Australie en 2020. À ce moment, le dos en compote, il a été à deux doigts de stopper net.

Pas de night session, normalement

"J’avais envie de me prouver que j’étais capable de surmonter le challenge de la blessure. Honnêtement, aujourd’hui, c’est un peu comme Rafa Nadal avec son pied. J’ai des douleurs qui seront toujours là. J’ai lutté contre ça, je me suis amélioré et je me sens capable de terminer dans les meilleures conditions. Et puis que mon fils Shugar soit les tribunes à Marseille quand j’ai regagné un match était un moment marquant…"

Dans l’entourage proche de Jo-Wilfried Tsonga, on est en contact permanent avec les équipes de la Fédération Française pour que la fête soit belle et originale. Si la date exacte des adieux ne peut être finalisée – par exemple, le premier match de Roger Federer à Bâle en octobre est déjà programmé - car cela dépendra de la moitié du tableau qui sera lancée. Il y a une quasi-certitude: cet événement se déroulera en plein jour.

La FFT promet un vrai spectacle pour ses night session mais le desiderata du joueur passe avant tout. La Direction du tournoi a compris que Jo voulait jouer en diurne. Pour des raisons avant tout sportives. "On sait que je joue bien quand il fait chaud et que ça rebondit, ça c’est sûr", avait-t-il indiqué à Monte-Carlo. Mais il a aussi envie que son ultime match soit vu par le plus grand nombre, donc sur France TV. Amélie Mauresmo, la nouvelle directrice du tournoi, a reçu le message.