Pas de Djokovic à l'US Open? McEnroe regrette déjà

Il est quasiment acté que Novak Djokovic, non vacciné et donc interdit d'entrer sur le territoire américain, ne participera pas à l'US Open.

"Nous vivons avec la pandémie depuis deux ans et demi et je considère comme une blague le fait qu'il (Djokovic) ne soit pas autorisé à participer", a lâché John McEnroe dans une interview accordé à Marca. Le septuple vainqueur de Grand Chelem, quatre fois sacré à l'US Open, ne comprend pas l'obstination du gouvernement, et aurait apprécié que Novak Djokovic bénéficie d'un passe-droit: "je pense que c'est stupide qu'ils ne le laissent pas jouer. C'est ce qui se rapproche le plus d'une blague. Si j'avais été à sa place, je me serais fait vacciner, mais il faut respecter sa façon de penser", a pesté l'ancienne légende du tennis américain.

L'Etat américain est intransigeant et la règle est la même pour tous. Novak Djokovic, ou simple touriste , toute personne qui n'est pas vaccinée contre le Covid 19 a interdiction de pénétrer aux Etats-Unis.

Non vacciné, Novak Djokovic n'est donc pas autorisé à se rendre en territoire américain, où se déroulera l'US Open, du 29 août au 11 septembre. Déjà privé d'Open d'Australie en début d'année pour les mêmes raisons, après une longue série de péripétie, le Serbe devrait manquer son deuxième Grand Chelem de la saison, le deuxième sur surface dure.

Des conséquences importantes au classement ATP

Finaliste en 2021, et battu séchement par Daniil Medvedev (6-4/6-4/6-4), le Serbe devrait perdre 1200 points au classement ATP à l'issue de l'US Open. Après en avoir perdus au total 4000 après l'Open d'Australie et Wimbledon, Novak Djokovic se retrouve septième au classement ATP, actualisé le 22 août. Après l'US Open, il pourrait même être ejecté du top 10, en fonction des résultats de Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie et Hubert Hurkasz. Ce serait la première fois depuis 2017, et sa longue blessure au coude que le Serbe chuterait en dehors du top 10. Lui qui court après son 22e Grand Chelem, devrait boucler sa première année depuis 2010 sans en gagner le moindre (en exceptant la saison 2017, ecourtée de plus de six mois).

Après le forfait d'Alexander Zverev, insuffisamment remis de sa blessure à la cheville, et avec la très probable absence de Novak Djokovic, c'est deux des quatre demi-finalistes de la dernière édition qui manqueront à l'appel en 2022.