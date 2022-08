US Open: Burel crée l’exploit en sortant Rybakina, lauréate de Wimbledon

Clara Burel, 131e joueuse mondiale et issue des qualifications, réalise un véritable exploit au premier tour de l’US Open. La joueuse française de 21 ans sort en deux manches la Kazakhe Elena Rybakina, fraîchement sacrée à Wimbledon (6-4, 6-4).

La France tient son exploit de ce début d’US Open. Pour la troisième fois de sa carrière, Clara Burel franchit le premier tour d’un tournoi du Grand Chelem. Et ce ne fut pas une mince affaire puisque la joueuse issue des qualifications s’est défaite de la 25e joueuse mondiale et dernière lauréate de Wimbledon Elena Rybakina en deux sets (6-4, 6-4).

Burel a sauvé 5 balles de match en qualifications

Il n’aura fallu que deux manches (6-4, 6-4) et une heure et demie pour que la Française de 21 ans ne décroche sa première victoire dans le tableau principal de l’US Open, alors qu’elle dispute déjà son quatrième match à Flushing Meadows après sa participation aux qualifications la semaine dernière. Elle affrontera au prochain tour la quadragénaire Venus Williams ou la Belge Alison Van Uytvanck.

Un résultat d’autant plus remarquable que la joueuse avait sauvé cinq balles de match lors de son dernier tour de qualification, dont une dès la reprise de son match interrompu par la météo. De son côté, Elena Rybakina avait fait parler en remportant le récent Grand Chelem londonien interdit aux Russes. Née à Moscou, elle avait eu le droit de participer en tant que Kazakhe après avoir été naturalisée depuis quelques années. Mais la 25e joueuse mondiale devra donc attendre avant de reconfirmer, la faute à une Française revenue de nulle part, elle aussi.