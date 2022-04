Wimbledon: bonne nouvelle pour Djokovic, les joueurs non-vaccinés pourront jouer

Les joueurs non-vaccinés pourront disputer Wimbledon l'été prochain (27 juin-10 juillet). Ce sera notamment le cas de Novak Djokovic. En revanche, les Russes et les Biélorusses restent à quai.

Les joueurs non vaccinés contre le Covid-19 peuvent avoir le sourire. Ce mardi, Wimbledon a annoncé que celles et ceux qui n'avaient aucune dose de vaccin pourraient tout de même s'aligner sur le troisième Grand Chelem de la saison. Une bonne nouvelle pour Novak Djokovic, privé d'Open d'Australie en janvier après son expulsion, qui pourra défendre son titre. Après deux années perturbées par la crise sanitaire, qui avait notamment entraîné l'annulation du tournoi en 2020, il n'y aura aucun plan concernant d'éventuelles restrictions.

Objectif 21e titre pour le Serbe

Sextuple vainqueur de Wimbledon, le numéro un mondial aura l'occasion de viser un nouveau titre du Grand Chelem, quelques semaines après s'être aligné sur Roland-Garros. Le Serbe pourrait égaler Rafael Nadal, qui compte 21 titres du Grand Chelem après sa victoire à Melbourne. "Djoko" pourrait faire coup double, en creusant son avance au classement ATP sur Daniil Medvedev, absent sur le gazon londonien comme tous les joueurs russes et biélorusses.

En réaction à la guerre en Ukraine, les organisateurs du tournoi ont confirmé leur intention de se priver de nombreux joueurs, parmi lesquels Daniil Medvedev (2e), Andrey Rublev (8e), Karen Khachanov (26e) chez les hommes et Aryna Sabalenka (4e), Anastasia Pavlyuchenkova (15e) et Viktoria Azarenka (18e) chez les femmes.

"Il est de notre responsabilité de jouer notre rôle dans les efforts généralisés du gouvernement, de l'industrie, des institutions sportives et créatives pour limiter l'influence mondiale de la Russie par les moyens les plus puissants possibles. Dans les circonstances d'une telle agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire des avantages de la participation de joueurs russes ou bélarusses", expliquait le communiqué. Une décision qui a provoqué de nombreuses réactions dans le monde de la balle jaune.