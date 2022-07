Wimbledon: Garcia tombe sur le mur Bouzkova

Pénalisée par de trop nombreuses fautes, Caroline Garcia s'est inclinée dimanche en huitièmes de finale face à la Tchèque Marie Bouzkova (7-5, 6-2). Il ne reste plus que deux Françaises dans le tableau féminin.

Le mur Bouzkova était beaucoup trop haut pour Caroline Garcia. Première Française qualifiée pour la deuxième semaine à Wimbledon, la Lyonnaise n'a rien pu faire face à Marie Bouzkova, solide vainqueur en deux manches (7-5, 6-2). Pénalisée par 23 fautes directes (contre quatre pour son adversaire) malgré 24 coups gagnants, Garcia a offert trop de cadeaux à la Tchèque, qui s'est régalée aux quatre coins du court pour s'offrir le premier quart de finale en Grand Chelem dans sa carrière.

Tous les espoirs sur Tan et Cornet

"C'est tellement bien de vivre ce moment, j'ai essayé de jouer point par point. Être en quart, c'est un rêve. Il faut continuer à croire en soi, on se sait jamais si on va y arriver. Ça récompense tous les sacrifices, c'est pour ça qu'on joue au tennis. Je veux juste profiter du moment et des fraises à la crème avec mon équipe. On doit préparer la suite", a confié la lauréate du jour. La suite, ce sera soit Ons Jabeur, soit Elise Mertens en quart de finale.

Après un parcours sans embûche et des victoires face à Miyazaki, Raducanu et Zhang, Caroline Garcia a résisté dans le premier set pour recoller, avant de totalement craquer dans la deuxième manche. Elle ne fera donc pas mieux que son meilleur résultat de 2017, un 8e également, sur le gazon londonien. Avec cette défaite, il ne reste plus que deux Françaises en lice dans le tableau féminin. Lundi, Harmony Tan affronte Amanda Anisimova, alors qu'Alizé Cornet sera opposée à Ajla Tomljanovic après son exploit face à Iga Swiatek.