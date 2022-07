Wimbledon: "J'aurais pu passer en deux sets", les regrets de Cornet qui se voyait aller loin

Alizé Cornet a bien résisté mais a fini par s'incliner contre l'Australienne Ajla Tomljanovic (6-4, 4-6, 3-6) ce lundi lors des huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon. Au-dessus en début de match, la Française y a cru et se mettait déjà à rêver d'un billet pour les quarts sur le gazon londonien.

Brillante au tour précédent contre la numéro une mondiale Iga Swiatek, Alizé Cornet est passé à deux doigts d'enchaîner ce lundi lors de son huitième de finale à Wimbledon. La joueuse française a mené avant de finalement s'incliner contre l'Australienne Ajla Tomljanovic après environ 2h30 d'un gros bras de fer (6-4, 4-6, 3-6). Une défaite frustrante pour la Niçoise de 32 ans.

"Pendant presque deux sets je pense que j’avais le match en mains. Je menais 6-4, 2-1 avec une balle de 3-1. J'ai aussi eu des balles de 5-4 et cela jouait très bien au tennis, a estimé la 37e joueuse du classement WTA après son élimination. Au troisième il y a eu une baisse physique de mon côté. J’ai commencé à légèrement cramper aux quadriceps et elle a été archi-solide donc c’était une belle bagarre. Mais c’est frustrant parce que je sentais que j’aurais pu passer en deux sets tout simplement."

Cornet regrette un manque de lucidité

Dominée physiquement par Ajla Tomljanovic dans la dernière manche de ce huitième de finale, Alizé Cornet est passé près d'un deuxième quart de finale en Grand Chelem cette année après celui décroché à l'Open d'Australie.

"Il y a peut-être un petit manque de lucidité à un moment donné et cela ne se joue pas à grand-chose dans ce genre de matchs, a enchaîné la Française de 32 ans. Encore une fois, quelle belle bagarre! Je méfiais beaucoup de cette joueuse qui m’avait déjà battu l’année dernière et on a fait un match quasiment identique. C’est marrant à un an d’écart sauf que cette fois je sentais que j’avais la place pour passer."

"Je me prenais un peu à rêver plus haut"

Déçue d'être passée proche de cette qualification qui lui tendait les bras, Alizé Cornet a aussi reconnu qu'elle avait déjà envisagé un éventuel quart de finale contre la Kazakhe Elena Rybakina. Face à une joueuse qui lui réussissait plutôt bien, la Niçoise se rêvait déjà avec une place dans le dernier carré pour la première fois de sa carrière à Wimbledon et dans un tournoi du Grand Chelem. De quoi nourrir quelques regrets après cette défaite contre Ajla Tomljanovic.

"Je suis contente d’être allée chercher mon quart en Australie mais c’est vrai que là je sentais pouvoir le faire et même plus. En regardant un peu le tableau et en voyant que j’aurais joué Rybakina en quarts de finale. C’est une très très bonne joueuse, je ne dis pas le contraire, mais c’est le genre de joueuse contre lesquelles j’aime bien jouer parce que je sais pouvoir les embêter, a encore estimé celle qui réalise sa meilleure saison de l'année dans les Majeurs. Et là je me prenais un peu à rêver plus haut. Mais oui, les huitièmes de finale cela cale pas mal de fois mais j’ai d’abord envie de retenir que j’étais en huitièmes et que j’ai fait un beau tournoi et que c’était une deuxième semaine supplémentaire. Cela me fait deux deuxième semaine cette année et c’est presque déjà plus qu’en dix ans donc il y a des choses qui se passent. Cela progresse même encore à mon âge."