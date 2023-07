Wimbledon: Alcaraz chambre Djokovic sur son âge et glisse une invitation au roi d'Espagne

Tout juste vainqueur de Wimbledon pour la première fois ce dimanche, Carlos Alcaraz s'est amusé lors de son discours et a chambré Novak Djokovic, qu'il a toujours vu gagner en grandissant. A 20 ans, il lance à son adversaire de 36 ans: "Quand je suis né, tu gagnais déjà des tournois!"

Un petit plaisantin. Tout souriant lorsqu'il se présente pour récupérer son premier trophée de Wimbledon ce dimanche, Carlos Alcaraz s'est aussi amusé avec Novak Djokovic dans son discours, en lui rendant hommage à sa façon. Agé de 20 ans, contre 36 ans pour le Serbe, le jeune espagnol se permet de le chambrer gentiment sur son âge.

"Tu parais en meilleure forme que moi là"

"Je veux féliciter Novak, tu m'inspires énormément. J'ai démarré le tennis en te regardant. Quand je suis né, tu gagnais déjà des tournois! Et tu parais en meilleure forme que moi là. 36 ans est le nouveau 26 ans", rigole-t-il, parvenant même à décrocher un sourire à Novak Djokovic, qui avait avoué quelques minutes auparavant qu'il ne s'agissait "pas vraiment d'une bonne après-midi" pour lui.

Le Serbe s'était lui aussi montré élogieux envers son adversaire du jour, mais de façon plus traditionnelle: "Quelle qualité tu as montré à la fin du match, quand il a fallu conclure au service à la fin, tu as réussi. Je pensais avoir des soucis avec toi sur terre et sur dur, mais finalement tu t'es adapté très vite sur gazon. Ce que tu as fait au Queens et ici c'est incroyable. Félicitations à toi et ton équipe."

"J'ai joué deux fois devant vous et j'ai gagné deux fois"

Carlos Alcaraz s'est montré très ému et "fier" d'avoir remporté ce premier titre à Wimbledon, son second Grand Chelem en carrière: "C'est un rêve devenu réalité pour moi. C'est bien de gagner évidemment, mais même si j'avais perdu j'aurais été très fier. Faire l'histoire sur ce court, jouer contre l'un des plus grands de notre sport, c'est fantastique. Je suis très très fier de m'être imposé sur cette surface avec des conditions aussi rapides. Je suis fier de mon équipe aussi pour notre travail qui permet de vivre ces moments-là."

Retraçant son match, il explique avoir tenté de se remobiliser après un premier set totalement lâché, où il s'est incliné 6-1 en 34 minutes. "Après le premier set je me suis dit: 'Augmente ton niveau de jeu Carlos, tu joues une finale devant du public!'"

Le jeune Espagnol de 20 ans était encouragé par un supporter très spécial, le Roi d'Espagne Felipe VI, ayant fait le déplacement à Londres. Et il avait un petit message pour lui: "C'est très spécial de jouer devant le Roi d'Espagne, j'en suis très fier. J'ai joué deux fois devant vous et j'ai gagné deux fois, donc il faudrait que vous veniez plus souvent. Merci beaucoup à vous d'être venu", a-t-il lancé au Roi, qui lui-même explose de rire.

"Là j'aime beaucoup le gazon!"

Pas vraiment habitué à jouer sur gazon, Carlos Alcaraz concède avec le sourire: "Là à ce moment-là j'aime le gazon!" "Je ne m'attendais pas à jouer à ce niveau-là sur gazon, de tout apprendre en seulement quatre tournois. On a beaucoup travaillé avant, mais j'ai réussi à apprendre vite."

Avec ce titre à Wimbledon, le natif d'El Palmar sera numéro 1 mondial dès lundi matin, devançant ainsi son adversaire du soir, Novak Djokovic. Il a également mis un terme à la longue invincibilité du Serbe, qu'il a privé en outre du record absolu de titres du Grand Chelem. Il a remporté l'an dernier son premier titre du Grand Chelem à l'US Open, devenant par la même occasion le plus jeune numéro 1 mondial depuis la création du classement ATP en 1973.