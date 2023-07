Wimbledon: deuxième Grand Chelem pour Alcaraz, sacré après une finale d'anthologie face à Djokovic

Carlos Alcaraz remporte pour la première fois Wimbledon, son deuxième titre du Grand Chelem, en battant Novak Djokovic au terme d'une magnifique finale (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4). Il s'agit de la première défaite du Serbe sur le Centre Court londonien depuis dix ans.

Au bout d'une finale royale, Carlos Alcaraz fait tomber le maître des lieux. Le numéro 1 mondial, déjà vainqueur de l'US Open en septembre dernier, remporte son deuxième tournoi Grand Chelem après un duel de 4h42 qui a tenu toutes ses promesses (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4). Il empêche par la même occasion le Serbe, sept fois vainqueur à Londres, de remporter un 24e majeur en carrière.

Fin de série en tie-break pour Djokovic, un jeu de 26 minutes

Ce bras de fer entre les deux meilleurs joueurs du monde démarre pourtant à sens unique, dans une première manche écrasée par le vainqueur des deux premiers Grands Chelems de l'année. Ce dernier a une balle pour mener deux manches à zéro dans le jeu décisif mais cède finalement, après 13 tie breaks remportés consécutivement.

Le troisième set est marqué par un jeu de 26 minutes (et 13 égalités), symbole d'un combat sans relâche, remporté par Alcaraz pour réussir le double break et passer en tête dans cette finale. Plein de résilience, Djokovic revient à deux manches partout mais ne peut rien faire dans la dernière. Au moment de se faire breaker, il lâche ses nerfs et explose sa raquette dans le poteau du filet.

Djokovic: "J'ai perdu contre meilleur que moi"

Au terme d'une finale très accrochée (168 points gagnés à 166 pour l'Espagnol) et au niveau de jeu frôlant l'exceptionnel durant plus de quatre heures, le numéro 1 mondial conforte ainsi son trône devant son bourreau. Il devient par ailleurs le premier joueur en dehors du Big 4 à remporter le tournoi depuis 2002.

"C'est dur à avaler quand vous êtes si proches, soupire Novak Djokovic lors de la cérémonie d'après-match. On travaille tous les jours pour ces moments-là. J'ai vécu tellement de grands matchs dans ma carrière. Aujourd'hui j'ai perdu contre meilleur que moi, mais il faut avancer". Le Serbe manque l'occasion de revenir sur Margaret Court, détentrice du record absolu du nombre de Majeurs, voit son rêve de réaliser le Grand Chelem calendaire se briser.