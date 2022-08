WTA: étincelante à une semaine de l'US Open, Garcia triomphe à Cincinnati en signant une grande première

Caroline Garcia boucle son excellente semaine par un titre à Cincinnati, le dixième de sa carrière et le troisième de l'année, après sa victoire sur Petra Kvitova en finale (6-2 6-4). Grâce à ce sacre en WTA 1000, son troisième dans cette catégorie, la Française aborde l'US Open en très bonne posture.

Caroline Garcia est bel et bien de retour. La joueuse française, issue des qualifications et 35e mondiale avant le WTA 1000 de Cincinnati, s'impose en finale contre la Tchèque Petra Kvitova (6-2 6-4). Il s'agit de son troisième titre dans cette catégorie, après Wuhan et Pékin en 2017.

Elle devient la première joueuse issue des qualifications à remporter un WTA 1000. Avec 26 victoires depuis le mois de juin, le meilleur total du circuit, là voici parfaitement lancée avant l'US Open, où elle sera tête de série.

Elle s'offre, à 28 ans, un troisième sacre dans un WTA 1000, juste en-dessous des Grands Chelems, en autant de finales disputées, après ses triomphes à Wuhan et Pékin en 2017. Dans la foulée, elle avait atteint les demi-finales du Masters à Singapour, certes lors d'une fin de saison moins difficile à appréhender qu'une préparation sur dur pour l'US Open.

"C'est dur à croire que je sois là devant vous"

"Quelle semaine incroyable. C'est dur à croire que je sois là devant vous" à soulever le trophée, a réagi tout sourire Garcia. Ce dixième titre au total est aussi son troisième en deux mois, après ceux glanés sur le gazon de Bad Homburg et la terre battue de Varsovie, où elle avait eu au passage le scalp de la N.1 mondiale Iga Swiatek.

Kvitova, la double vainqueure de Wimbledon (2011, 2014), avait pourtant pour elle l'expérience des grands rendez-vous puisqu'elle disputait là sa 12e finale d'un WTA 1000 (8 victoires), la 40e toutes catégories confondues (29 succès). Mais à huit jours de l'US Open (29 août-11 septembre), Garcia a confirmé bel et bien qu'elle est la joueuse la plus en forme de l'été, puisqu'elle cumule désormais 26 victoires depuis le mois de juin. Personne ne fait mieux actuellement sur le circuit.

La Française, qui a successivement écarté de sa route trois joueuses du Top 10 dans l'Ohio, Maria Sakkari (3e), Jessica Pegula (8e) et Aryna Sabalenka (7e), est restée fidèle à son style tranchant, en faisant preuve d'une agressivité quasi-permanente. Kvitova, ancienne N.2 mondiale dont les qualités en défense et en contre sont éprouvées, n'a pas eu de répondant.

Garcia, qui compte désormais quatre victoires dans leurs neuf confrontations, a attaqué très fort le match en breakant d'entrée à deux reprises (4-0), sous un ciel menaçant. La veille, deux interruptions par la pluie de 2h30 et 1h30 avaient grandement perturbé sa demi-finale contre la Bélarusse Aryna Sabalenka. En totale confiance, elle a conservé cet avantage en s'appuyant sur un service solide, pour enlever la première manche en 40 minutes. Dans la foulée, la Française a encore serré l'étau retournant long et en tenant les échanges. Kvitova a enchaîné les fautes directes.

Menée 2-0, la Tchèque, qui semblait traîner la patte, a sollicité un temps médical pour soigner son genou gauche. Revenue sur le court, elle a démontré sa pugnacité, se créant une balle de débreak, sa cinquième du match, sans plus de succès au bout. Trois autres se sont présentées, mais Garcia a su bien servir (11 aces) et défendre lors d'un long rallye, pour encore pousser sa rivale à la faute (4-2). Le cri de rage de Kvitova n'y a rien fait, elle est tombée sur plus forte, sa rivale restant solide sur son engagement pour finir le travail. Elle n'a jamais tremblé. Sauf d'émotion, en réalisant mains au visage et genoux à terre, son accomplissement.

Une ouverture à l'US Open?

Avec cette probante performance, Garcia, qui redonne quelques couleurs au tennis français, peut espérer jouer les trouble-fête à l'US Open, où elle n'a jamais pu faire mieux qu'un 3e tour, mais qu'elle abordera dans la peau d'une tête de série, en faisant un joli bond au classement. Tout comme Kvitova, qui n'a encore jamais passé les quarts à Flushing Meadows. Même perdante dans l'Ohio, elle confirme un retour au premier plan entrevu mi-juin avec sa victoire sur le gazon d'Eastbourne, après quelques années ayant semblé marquer un déclin.

Dans un contexte où la N.1 mondiale Iga Swiatek semble marquer le pas, après un printemps étourdissant (37 victoires d'affilée, titrée à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et Roland-Garros), elles ont un joli coup à jouer.