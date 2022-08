WTA: Garcia se hisse en finale à Cincinnati, 25e victoire depuis le mois de juin pour la Française

Issue des qualifications, Caroline Garcia (35e) a réussi l'exploit de se frayer en chemin jusqu'en finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Dans la nuit de samedi à dimanche, et après deux interruptions en raison de la pluie, elle est venue à bout d'Aryna Sabalenka (6-2, 4-6, 6-1). La Française de 28 ans cumule plus de victoires que toutes ses adversaires sur le circuit depuis juin.

Inarrêtable, malgré un bras gauche endolori et la pluie venue perturber sa marche en avant, Caroline Garcia s'est qualifiée pour la finale du WTA 1000 de Cincinnati, dernière grande répétition sur dur avant l'US Open, en battant Aryna Sabalenka, dans la nuit de samedi à dimanche. La Française de 28 ans, 35e mondiale, s'est imposée 6-2, 4-6, 6-1 aux dépens de la Bélarusse (7e).

Issue des qualifications, Caroline Garcia vole jusqu'en finale à Cincinnati

"Ça fait du bien! J'ai eu un long parcours à Cincinnati. Je suis fière de ce que je fais et je suis heureuse d'être en finale demain, avec un match de plus à jouer", s'est félicité à chaud celle qui est devenue la première joueuse issue des qualifications à atteindre une finale de WTA 1000. "J'ai demandé une wild-card, je ne l'ai pas eue. Il y avait beaucoup de bonnes joueuses, des Américaines. Donc c'était un match à la fois, en essayant de m'améliorer tout au long du tournoi."

La Française a aussi dû faire face à des conditions difficiles, puisque le match a été interrompu à deux reprises, d'abord durant 2h30, puis 1h30 supplémentaire. "Le scénario d'aujourd'hui était tout simplement incroyable. On ne sait jamais quand on va revenir. C'était une longue attente, et durant ce temps-là vous ne savez jamais ce que vous êtes censé faire, donc c'était dur. Je suis très contente de la façon dont j'ai préparé mon retour sur le court à 3-1 (au dernier set, ndlr). J'étais vraiment prête pour chaque point. Cela a fait la différence", a-t-elle expliqué.

Vers un 10e titre en carrière ?

Garcia, qui avait glané ses deux premiers WTA 1000 à Wuhan et Pékin en 2017, avant d'atteindre les demi-finales du Masters à Singapour, renoue cet été avec son meilleur niveau après des années de résultats irréguliers. Elle cumule désormais 25 victoires depuis le mois de juin, au gré d'un parcours impressionnant qui l'a vue s'imposer en juin à Bad Homburg et en juillet à Varsovie, où elle avait eu au passage le scalp de la numéro une mondiale Iga Swiatek. Personne ne fait mieux actuellement sur le circuit.

Elle tentera de remporter un troisième tournoi de cette catégorie contre la Tchèque Petra Kvitova (28e), le dixième de sa carrière. La Tchèque de 32 ans l'a battue cinq fois en huit confrontations.