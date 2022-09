US Open: Garcia explique pourquoi elle n'a jamais réussi à se libérer de la pression face à Jabeur

Invitée de Bartoli Time sur RMC, Caroline Garcia est revenue sur sa défaite en demi-finale de l'US Open face à Ons Jabeur. Irrésistible tout au long du tournoi, la Française a semblé tétanisée par l'enjeu. Ce qu'elle a confirmé à notre antenne.

Balayée par la Tunisienne Ons Jabeur en demi-finale de l’US Open, Caroline Garcia avoue avoir eu du mal à digérer la déception d’être passée à côté d’un match qui l’aurait rapproché du graal. "C’est difficile à digérer. Une défaite, ça fait toujours mal, a-t-elle confié à l’émission Bartoli Time sur RMC. Je me suis rapproché du bout, et en même temps j’ai l’impression d’en être encore tellement loin…"

Alors qu’elle donnait l'impression d'évoluer un ton au-dessus avec son jeu agressif depuis le début de la quinzaine, Garcia a semblé pétrifiée par l’enjeu, apparaissant très tendue dès son entrée sur le court Arthur-Ashe. "Je pense qu’il y avait plusieurs paramètres. Je ne peux pas nier qu’il y avait la pression d’une première demi-finale, a-t-elle reconnu. Tu as toujours des pensées, des images qui viennent. La fin du tournoi se rapproche, le trophée aussi." Caroline Garcia n’a pas réussi à mettre son jeu en place et ne disposait pas de plan B face à la Tunisienne.

Garcia: "C'est le bon chemin"

"Je savais que mon style de jeu pouvait embêter Ons. Si j’arrivais à la challenger sur ses changements de rythme avec le slice, je savais que ça pouvait marcher, mais je me suis mis un peu la pression pour le faire encore mieux que d'habitude. J’ai perdu ce lâcher prise qui a fait que j’avais bien joué jusqu’alors. Quand tu prends la balle tôt, que tu rentres dans le terrain, quand tu commences à réfléchir, ça marche beaucoup moins bien. C’est un peu ce qu’il s’est passé, c’est un peu là-dessus que je dois progresser, réussir à avoir une tactique un peu plus poussée contre certaines joueuses, tout en gardant ce jeu à l’instinct qui a fait si mal ces dernières semaines."

La Française s’est tout de même efforcée de positiver, pour ne pas balayer les progrès constatés ces dernières semaines, qui lui ont permis d’aligner 13 victoires consécutives depuis le premier tour des qualifications du tournoi de Cincinnati, où elle a remporté le 10e titre de sa carrière. "Le travail et le fait de croire en mon style de jeu, les années qui passent aussi, le fait d’être plus mature… Tout cela me permet d’assumer mon style de jeu et d’y aller à fond. Obtenir des résultats aussi vite me conforte encore plus dans l’idée que c’est le bon chemin", a-t-elle relativisé.