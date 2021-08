Tennis: Osaka en larmes pour sa première face aux médias depuis Roland-Garros

Pour sa première conférence de presse depuis mai dernier, lors du tournoi de Roland-Garros, la Japonaise Naomi Osaka a fondu en larmes. Rattrapée par ses émotions, la numéro deux mondiale, bousculée par une question, a dû prendre plusieurs minutes de pause avant de conclure son intervention.

Naomi Osaka n'est pas encore rentrée dans son tournoi à Cincinnati que, déjà, l'émotion a rattrapé la Japonaise en conférence de presse. Pour la première fois depuis Roland-Garros en mai dernier - peu avant son forfait du tournoi parisien, évoquant le fait de ne pas vouloir mettre sa santé mentale en danger - la numéro deux mondiale prenait place afin de répondre aux questions des journalistes.

La Nipponne avait déjà fait un pas en avant lors des Jeux olympiques de Tokyo en s'arrêtant en zone mixte après ses matchs. Mais lundi, c'est peu dire que cet exercice a bel et bien été compliqué pour la joueuse de 23 ans.

Celle-ci a été mise en difficulté par une question mettant en avant que sa mise en retrait des médias servait ses intérêts - directement ou indirectement - quand bien même elle souhaitait prendre du recul avec tout cela. Alors que la modération de la conférence lui proposait de passer à la question suivante, la Japonaise a voulu répondre.

"Je peux seulement parler en mon nom. Depuis que je suis jeune, il y a eu beaucoup d'intérêt médiatique autour de moi et c'est aussi bien en raison de mon histoire qu'en raison de la manière dont je joue, a expliqué Naomi. Mais je suis avant tout une joueuse de tennis. C'est pour cela que les gens s'intéressent à moi. Je ne peux rien faire sur le fait que ce que je dis ou fais génère des articles de presse."

"Cette insinuation que Naomi doit son succès hors du terrain aux médias est un mythe"

Lors de la question suivante, sur la situation en Haïti et sa volonté de venir en aide aux victimes du séisme, Naomi Osaka a fondu en larmes, sans doute encore marquée par son échange précédent, comme l'a fait remarquer son agent Stuart Duguid, repris par un journaliste du New York Times sur Twitter.

"Le tyran du Cincinnati Enquirer (un journal local, ndlr) est la raison pour laquelle les relations entre les joueurs et les médias sont si tendues en ce moment, précise ainsi Stuart Duguid. Tout le monde conviendra que son ton était faux et que son seul but était d'intimider, un comportement vraiment épouvantable. Et cette insinuation que Naomi doit son succès hors du terrain aux médias est un mythe - ne soyez pas si indulgent envers vous-même."

Après une pause de plusieurs minutes, la numéro deux mondiale est revenue pour terminer sa conférence, non sans avoir expliqué en préambule que sa prise de parole sur la santé mentale des athlètes lui avait valu le soutien de plusieurs sportifs, qui lui ont exprimé notamment lors des Jeux olympiques de Tokyo.

Après le tournoi de Cincinnati, Naomi Osaka se lancera à l'assaut d'un troisième titre à l'US Open. Le dernier Majeur de l'année débutera le 30 août à Flushing Meadows et s'achèvera le 12 septembre. Reste à savoir si la Japonaise parviendra à y déployer son meilleur tennis sans se laisser distraire par ses soucis avec la presse.