Voile: vers un départ de la Route du Rhum mercredi

L'organisation de la Route du Rhum doit encore officiellement trancher mais le coup de canon signifiant le grand départ de la 12e édition de la Route du Rhum devrait retentir mercredi selon nos informations.

Ce devrait être mercredi, finalement. Le départ de la 12e édition de la Route du Rhum, initialement prévu ce dimanche à Saint-Malo, devrait être donné dans quatre jours, selon nos informations.

Annonce attendue dimanche

Reportée en raison des conditions météo difficiles menaçant les marins et leurs voiliers, la course transatlantique en solitaire aurait pu débuter mardi, mais c’est finalement la journée de mercredi qui semble avoir la préférence des organisateurs, lesquels devraient en faire l'annonce ce dimanche.

"Les coureurs s'attendaient à du vent, des rafales à 50 nœuds, de la mer avec 6 à 7 mètres de creux, explique Jean-Yves Bernot, météorologue et spécialiste de la course au large à l’AFP. Des conditions à ne pas mettre des bateaux dehors! Surtout avec une flotte aussi nombreuse et disparate entre les gros bateaux et les petits bateaux qui ne faisaient pas trop le poids." Les prochains jours devraient être plus cléments.