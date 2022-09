PSG-Juve: comment Rabiot va être accueilli pour son retour au Parc des Princes?

Trois ans après son départ en Italie, Adrien Rabiot va retrouver le Parc des Princes lors de PSG-Juventus, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Et le natif du Val-de-Marne, formé à Paris, pourrait évoluait dans une ambiance assez hostile.

Il est déjà revenu une fois. En novembre dernier, Adrien Rabiot a refoulé la pelouse du Parc des Princes lors de la balade de l’équipe de France face au Kazakhstan, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (8-0). Et le milieu de terrain avait même marqué à la 75e minute, comme le numéro de département de la capitale. Une ville qu’il a quittée dans des conditions houleuses à l’été 2019. Après avoir été mis au placard durant de longs mois par le PSG.

En cause? Son refus de prolonger son contrat afin de pouvoir partir libre. Face à l’impossibilité de le transférer en janvier 2019, lors du mercato d’hiver, les dirigeants parisiens ont alors décidé de l’écarter du groupe professionnel. Jusqu’à ce qu’il plie bagages pour rejoindre la Juventus, sans indemnité de transfert.

Pas de consignes particulières du CUP

Trois ans plus tard, Rabiot évolue toujours sous le maillot bianconero. Et il va retrouver le Parc dans la peau d’un titulaire, ce mardi lors du choc face au PSG, en ouverture de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport). L’occasion de recroiser ses anciens partenaires. Mais aussi un public qui pourrait lui réserver un accueil assez froid. Voire hostile. Selon L’Équipe, le Collectif Ultras Paris n’aurait transmis aucune consigne à ses membres concernant le retour de Rabiot.

Reste que l’image laissée par le natif du Val-de-Marne dans l’esprit des supporters parisiens n’est pas très reluisante. Malgré un talent indéniable et l’étiquette de joueur du cru (même si certains de ses anciens amis affirment qu’il supportait l’OM dans sa jeunesse), l’international français (29 sélections, 2 buts) a cristallisé beaucoup de critiques lors de sa période sous le maillot rouge et bleu, entamée à l’âge de 17 ans grâce à Carlo Ancelotti. Nonchalant pour certains, prétentieux pour d’autres, il a souvent alimenté les débats. Sans laisser personne indifférent.

"Rabiot, on n’a pas besoin de toi"

Avant sa mise à l’écart, en décembre 2018, une banderole lui a été adressée par le parcage parisien lors d’un déplacement à Orléans, en 8es de finale de la Coupe de la Ligue (1-2). "Adrien Rabiot, on n’a pas besoin de toi", pouvait-on lire au coup de sifflet final, lorsque les joueurs sont venus saluer les supporters ayant fait le déplacement dans le Loiret.

Insulté lors d’un entraînement au Parc

Quelques mois plus tard, après l’élimination face à Manchester United en 8es de finale de Ligue des champions, Rabiot avait été filmé en train de s’amuser en boîte de nuit. Les images ont provoqué la colère de nombreux suiveurs du club de la capitale. Et dans la foulée, le milieu d’1,88m s’est fait copieusement insulter lors d’un entraînement au Parc des Princes, au cours duquel des ultras avaient été autorisés à investir le bas du Virage Auteuil pour dialoguer avec les joueurs et exprimer leur mécontentement. Face à l'animosité de certains supporters envers lui, Rabiot était alors resté en retrait. Loin des gardins.

Au total, il aura porté le maillot parisien à 227 reprises, pour 24 buts et 14 passes décisives (toutes compétitions confondues). Avec une dernière sortie à Strasbourg, le 5 décembre 2018 en Ligue 1 (1-1). Une histoire d’amour compliquée, qui va connaître un nouveau chapitre lors de ce PSG-Juventus très attendu. Avec pas mal de défiance envers le joueur à la chevelure bouclée. Et sans doute quelques sifflets venus des tribunes.