Monaco: Clement reconnaît que Golovin "n’est pas bien" en raison du conflit Ukraine-Russie

Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale de Coupe de France contre Nantes (mercredi à 21h), Philippe Clement a abordé la situation d’Aleksandr Golovin. D’après le coach monégasque, le milieu offensif russe vit en ce moment une période difficile après l’invasion de l’Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine.

Aleksandr Golovin traverse une période délicate, sur le plan physique... mais aussi mental. Absent contre Reims après avoir ressenti une gêne musculaire, le Russe n’est pas encore complètement remis et ne sera pas prêt pour le déplacement à Nantes ce mercredi en demi-finale de Coupe de France, comme l’a confirmé son coach en conférence de presse ce mardi. Mais, selon Philippe Clement, l’ancien joueur du CSKA Moscou est également très touché par la guerre en Ukraine.

Golovin touché mais "concentré pour revenir à l'entraînement"

“Non, il ne va pas être prêt. Il a une gêne, mais il a aussi une histoire et on doit y être attentif”, a commencé l’entraîneur monégasque à propos de l’international russe aux 45 sélections. “Il n’est pas bien avec ça (la guerre en Ukraine), naturellement. Personne n’aime la guerre. Il est concentré pour revenir à l’entraînement. Ce sont des choses qu’il ne maîtrise pas. Il doit maintenant se concentrer pour revenir comme joueur, et il en a très envie.”

Depuis lundi, Golovin, titulaire indiscutable avec la Russie quand il est sur ses deux pieds, a également dû digérer l’exclusion de sa sélection de la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu à la fin de l’année. La Fifa et l’UEFA ont en effet décidé d’exclure les Russes de toutes leurs compétitions, privant les hommes de Valeri Karpine, qui devaient jouer leur place en barrages en mars prochain, du Mondial qatari.