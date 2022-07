Volley Ligue A: pas d’équipe de Chine dans le championnat de France, le ministère a mis un stop

INFO RMC SPORT - L’équipe de volley de la Chine ne devrait pas participer à la Ligue A masculine pour préparer les JO de Paris 2024. Le ministère des Sports a demandé, ce vendredi, au président de la Ligue nationale de volley "d’amender le projet". Des modifications qui rendent impossible l’intégration de la Chine à la Ligue A en 2022-2023, a révélé le président de la LNV, Yves Bouget, à RMC Sport.

C'est une surprise. Réuni avec les présidents de la Ligue nationale de volley (LNV) Yves Bouget et de la Fédération française de volley (FFVB) Éric Tangy, le ministère des Sports a refusé le projet de participation de l’équipe de Chine de volley au championnat de France.

"Le ministère nous a incité à revoir notre projet et à l’amender, à apporter des modifications substantielles. En conséquence, le projet tel qu’il avait été présenté ne pourra pas être prêt pour la saison 2022-2023, a révélé le président de la Ligue Yves Bouget à RMC Sport. On demande à mes équipes de réécrire un projet et cela ne peut pas se faire en quinze jours ou trois semaines. Donc le projet tel qu’il a été conçu aujourd’hui ne peut pas avoir lieu."

"Le volley professionnel français va perdre ainsi deux millions d’euros, soit le montant du contrat proposé, ajoute Yves Bouget. Il faudra trouver d’autres ressources. Ce magnifique projet ne démarrera pas pour la saison 2022-2023, ni pour 2023-204. Cela ne mettait pas en péril notre Ligue A et cela aurait rempli nos salles. Dont acte. À regrets."

Les joueurs et entraîneurs n'étaient pas en phase avec le projet

La nature du contrat et le fond ont été retoqués par les services de l’Etat "pour le plus grand plaisir de certains", regrette-t-on à la Ligue: "Le projet était certes bien ficelé mais il y avait des éléments risqués autour du projet. Qui plus est, notre ligue professionnelle dépend ici d’un ministère qui ne nous donne aucune subvention mais qui nous empêche ici de négocier, d’amener de l’argent dans notre championnat. On avait trouvé des investissements pour les années à venir."

Si les présidents de clubs n’avaient pas mis leur veto, lors de la réunion d’information du président Bouget avec les dirigeants de Ligue A, le 4 juillet dernier, la LNV faisait face au mécontentement des joueurs et des entraîneurs qui mettaient en avant le manque d’intérêt sportif et la rupture de l’équité sportive dans un championnat professionnel.

La Ligue avait déjà préparé un cahier des charges pour accueillir l’équipe de Chine. Résidence, repas, créneaux d’entraînement et horaires des matchs, tout avait été minutieusement codifié par les services de la LNV. Une demi-douzaine de villes et clubs avaient pris connaissance de ce document révélé par RMC Sport. Si Orléans semblait favori pour accueillir la Chine grâce à un dossier solide, la ville de Paris attendait l’accord définitif du ministère, ce vendredi. Un projet et des dossiers qui se referment définitivement.