F1: arrestation des voleurs d'une montre de luxe de Charles Leclerc

Les carabiniers italiens ont annoncé mardi l'arrestation de trois hommes et une femme soupçonnés d'avoir dérobé, en avril 2022 en Italie, une montre de luxe au pilote monégasque de F1, Charles Leclerc.

Les autorités italiennes ont mis la main sur les voleurs soupçonnés d'avoir dérobé la montre de luxe de Charles Leclerc, en 2022 en Toscane. Selon un communiqué de l'Arme des Carabiniers, trois hommes et une femme ont été arêtés : l'un des hommes et la femme auraient suivi en voiture le pilote monégasque lors de ses déplacements en Toscane et auraient aidé leurs deux complices à s'enfuir à bord d'un scooter après le vol de la précieuse montre, une RM 67-02 de l'horloger Richard Mille d'une valeur d'au moins 300 000 euros. Un exemplaire du même prototype vendu en 2021 par la maison d'enchères Christie's avait trouvé acquéreur pour 2,1 million d'euros.



Les circonstances précises de ce vol n'ont jamais été officiellement rendues publiques mais d'après les médias italiens, le pilote de Ferrari se serait fait arracher la montre du poignet par un prétendu fan qui voulait faire un selfie avec lui.



La montre n'a pas été retrouvée

Les carabiniers italiens affirment par ailleurs que les quatre suspects, originaires de Naples, ont tenté, le même jour du vol de la montre de Charles Leclerc, de dérober une montre d'une valeur de 40 000 euros à un ressortissant italien, sans succès. Ils sont également soupçonnés du braquage en août 2021 d'une montre d'une valeur de 80 000 euros à un touriste français en Toscane.



Lors de perquisitions menées à leurs domiciles, "deux montres de luxe dont la provenance n'a pu être justifiée" ont été retrouvées ainsi que 23 000 euros en espèces, précise le communiqué. Impossible en revanche de retrouver le bijou du pilote de Formule 1.