F1: Hamilton encense Verstappen, "un fantastique pilote", après leur bataille épique à Barheïn

Vainqueur du Grand Prix de Bahreïn au prix d’une lutte acharnée avec Max Verstappen, Lewis Hamilton a fait l'éloge du jeune Néerlandais après la course, "un pilote fantastique", et Red Bull, qui possède selon lui "la voiture la plus rapide".

La 96e victoire en carrière de Lewis Hamilton, dimanche à Bahreïn, tenait sur un fil. Sans une trajectoire trop large au virage numéro 4 qui l’a contraint à rendre le leadership au Britannique après l'avoir dépassé, Max Verstappen aurait signé un premier week-end de rêve à Sakhir.

"La pression était immense. C’est un pilote fantastique et ils ont la voiture la plus rapide", a salué Hamilton, cité par Sky Sports après la course. Deuxième sur la grille de départ, le septuple champion du monde a pris la tête de la course grâce à une stratégie décalée d’arrêts au stand. Mais cela a permis à Verstappen de revenir en trombe en fin de course grâce à des pneus moins usés.

Une "belle bataille" à venir avec Red Bull

"Le garder derrière (moi) alors qu’il avait des pneus plus frais, c’était l’une des courses les plus dures que j’ai vécu depuis un moment", soufflait Hamilton qui s’attend à une "belle bataille" avec Red Bull dans trois semaines à Imola.

"Ils vont essayer de revenir revanchards sur la prochaine course donc nous devons travailler dur", a conclu le pilote britannique, accompagné par son coéquipier Valtteri Bottas sur le podium à Sakhir.

Sevrée de titre, pilotes et constructeurs, depuis 2013, l’écurie Red Bull pourra également compter sur Sergio Perez pour mettre la pression à Hamilton et Mercedes. Parti de la voie des stands dimanche, "Checo" a bouclé son premier Grand Prix avec la marque autrichienne en cinquième position.