F1: la FIA promet des changements après les incidents de course à Suzuka

Deux semaines après le GP du Japon, marqué par plusieurs incidents dus à la pluie, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) va changer certaines règles de sécurité et songe aussi à réviser le système d'attribution de points en cas de course suspendue.

L'imbroglio autour du titre de Max Verstappen après le GP du Japon ne sera, peut-être, bientôt, qu'un lointain souvenir. La Fédération internationale de l'automobile (FIA) va en effet modifier certaines règles après une course pour la moins chaotique.

"Un certain nombre de recommandations procédurales seront mises en oeuvre, compte tenu des conclusions d'un examen approfondi par la FIA des incidents survenus lors du Grand Prix disputé sur le circuit de Suzuka", a annoncé ce vendredi l'instance dirigeante de la F1, pressée de prendre des mesures par les pilotes dans une lettre qui lui a été adressée.

L'incident avec Gasly devait faire jurisprudence

En cause, l'incident survenu au 2e tour de la course japonaise, après une sortie en aquaplanning de Carlos Sainz Jr (Ferrari), quand Pierre Gasly (AlphaTauri) a eu la surprise de voir sur la piste un camion de dépannage signalé par son feu clignotant, alors que la pluie rendait déjà la situation particulièrement délicate pour les pilotes. La présence de ce véhicule a ravivé le souvenir de l'accident fatal au Français Jules Bianchi sur ce même circuit de Suzuka en 2014.

Après revisionnage de la course, le comité d'examen de la FIA a conclu que toutes les procédures de course avaient été suivies, mais a néanmoins convenu que "dans de telles conditions, un véhicule de dépannage ne devrait pas être déployé, à moins que toutes les voitures soient alignées derrière la voiture de sécurité". Or le camion de dépannage a été envoyé sur la piste "sans que l'AlphaTauri de Pierre Gasly dans la voie des stands ait été immédiatement détectée", a expliqué le comité d'examen, reconnaissant qu'"il aurait été prudent de retarder le déploiement des véhicules de récupération sur la piste".

Prévention des pilotes, nouvel écran de contrôle, revue de l'attribution des points en cas de course interrompue...

Parmi les premières mesures instaurées dès le GP des Etats-Unis, programmé dimanche à Austin (Texas) sous un grand soleil, la FIA prévoit de prévenir les écuries "via son système officiel de messagerie et son système d'interphone, qu'un véhicule de dépannage est en piste, avec l'obligation pour les équipes d'en informer leurs pilotes". La direction de course utilisera par ailleurs "un nouvel écran de contrôle affichant le statut de toutes les monoplaces: en piste, derrière la voiture de sécurité ou dans les stands". "Une nouvelle fonction sera mise en oeuvre pour modifier la vitesse delta que le pilote doit respecter avant et dans les secteurs où il y a un incident", a ajouté la FIA.

Parallèlement, l'instance compte revoir son système d'attribution des points dans l'éventualité où une course interrompue ne pourrait pas reprendre. Actuellement, le règlement veut qu'une course qui s'arrêterait par exemple après deux tours, avant de reprendre un tour puis de s'arrêter après le tour suivant, octroierait la totalité des points à son vainqueur.