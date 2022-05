F1: "Il veut ce 8e titre", l'ancien patron de Mercedes ne voit pas Hamilton prendre sa retraite

Ross Brawn, ancien patron de Mercedes, est revenu en marge du Grand Prix d'Espagne sur les difficultés de Lewis Hamilton et de sa monoplace en début de saison. Pour l'actuel directeur sportif de la F1, le septuple champion du monde ne prendra pas sa retraite sans avoir tout tenté pour conquérir une huitième couronne.

Cinquième du Grand Prix d'Espagne dimanche dernier, Lewis Hamilton ne pointe qu'à la sixième place du championnat du monde des pilotes après six manches. Déjà à 64 points de Max Verstappen, le Britannique semble déjà pratiquement hors-jeu pour la conquête d'un huitième titre cette saison, d'autant plus avec une Mercedes loin d'être la plus performante du paddock.

Brawn voit Hamilton encore pilote en 2023

Directeur général de Mercedes entre 2010 et 2013 et actuel directeur sportif de la Formule 1, Ross Brawn estime néanmoins que le Britannique ne prendra pas sa retraite à l'issue de cette saison, même si celle-ci ne répond pas aux attentes. "Il est toujours extrêmement en forme et confiant. Je suis presque certain qu'il veut gagner ce huitième titre et si cela ne se réalise pas cette année comme c'est probable, il tentera l'année prochaine", a confié ces derniers jours le Britannique, dans un entretien à Evening Standard.

"Lors des premières courses, il a cherché des solutions et, ce faisant, il a joué avec différents réglages sur la voiture. Il sacrifie potentiellement les courses pour essayer d'obtenir des informations et des données que l'équipe peut utiliser pour résoudre le problème, a expliqué Ross Brawn, sur le début de saison de Lewis Hamilton. C'est le retour que je reçois de l'équipe alors que George suit une voie plus conventionnelle et que Lewis essaie de résoudre le problème. C'est pourquoi je pense que les gens qui disent que George l'a dominé lors des dernières courses ne peuvent pas voir la situation dans son ensemble."

Toto Wolff, patron de l’écurie octuple championne du monde des constructeurs. estime lui que ses deux voitures ont réalisé des progrès et que le titre est encore possible cette saison. Le principal intéressé se montre aussi de plus en plus satisfait de sa monoplace. “C'est positif, je suis très heureux des progrès. Je veux remercier tout le monde à l'usine. On n'est pas encore parmi les plus rapides encore mais ça avance", déclarait de son côté Lewis Hamilton après le Grand Prix d'Espag,e. Les Flèches d’Argent auront une nouvelle occasion de prouver leur compétitivité ce week-end lors du Grand Prix de Monaco.