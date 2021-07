GP de Grande-Bretagne: Verstappen rassure après les examens médicaux, Hamilton persiste

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont quelque peu calmé le jeu après leur accrochage dans le Grand Prix à Silverstone. Le Britannique, qui refuse de s’excuser, a exprimé son soutien envers le Néerlandais, qui s’est quant à lui montré rassurant.

Après leur accrochage sur la piste, les esprits s’étaient également échauffés après le GP de Grande-Bretagne. Si Lewis Hamilton ne remet pas en cause sa responsabilité après un fait de course qui lui a coûté une pénalité, le pilote Mercedes veut s’assurer que son concurrent va bien. Cela tombe bien, Max Verstappen a posté une photo rassurante à sa sortie de l’hôpital.

Hamilton: "Je ne pense pas avoir de raison de m'excuser"

"Je n'ai rien à dire à Christian, si ce n'est que la victoire n'est pas vaine (…) De mon point de vue pour l'instant, je ne pense pas avoir de raison de m'excuser pour quoi que ce soit", explique Hamilton dans des propos rapportés par l’AFP, en réponse à l’attaque du patron de l’écurie Red Bull. Christian Horner avait notamment déclaré que sa tentative de dépassement "ressemblait à un geste désespéré", évoquant même une "fausse victoire" du Britannique.

"Quand quelqu'un est trop agressif, ces choses-là arrivent forcément, complète le vainqueur du jour. J'espère simplement qu'il va bien et j'ai hâte de participer à de nombreuses autres courses contre lui." Avant de revenir sur les réseaux sociaux sur l’incident: "Aujourd'hui est un rappel des dangers de ce sport. J'envoie mes meilleurs vœux à Max qui est un compétiteur incroyable. Je suis content d'apprendre qu'il va bien. Je vais toujours courir dur mais toujours équitablement. Mon équipe a fait preuve de courage et de persévérance. C'est un rêve de gagner devant mon public".

Verstappen quitte l'hôpital indemne

De son côté, Max Verstappen a pu sortir de l’hôpital, qu’il avait rejoint quelques heures plus tôt par précaution, pour s’assurer de son état de santé, et d’où il s’était notamment indigné de la célébration d’Hamilton, comme si de rien n’était, jugée "irrespectueuse". "Autorisé à quitter l'hôpital après que tous les contrôles aient été ok, rassure-t-il ce dimanche soir. Merci à tous pour tous les gentils messages et meilleurs vœux."

Si la polémique n’est pas encore certaine d’être clôturée, Hamilton assurant au sujet de Verstappen qu’une fois "qu'il est en tête, il est trop rapide, donc quand une opportunité se présente, je dois la saisir", la rivalité entre les deux pilotes ne fait que débuter alors qu’ils ne sont plus séparés que de 8 points au classement.