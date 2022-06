Formule 2: Red Bull suspend un pilote pour propos raciste

Jüri Vips, le pilote de Hitech, filiale de Red Bull en Formule 2, a été suspendu par l’écurie autrichienne pour un avoir prononcé une parole raciste lors d’un live ce mardi soir. L’Estonien a présenté ses excuses.

En un mot, Jüri Vips vient sans doute de donner un sacré coup de frein à son ascension dans le monde automobile. Le pilote estonien, actuellement engagé en Formule 2, a été suspendu par la team junior de Red Bull, maison-mère de son écurie Hitech, pour des propos prononcés au cours d’un live ce mardi soir. Le mot ‘nigger’ (terme anglais raciste désignant une personne noire) est sorti de sa bouche alors qu’il jouait à un jeu vidéo avec des amis en direct sur Twitch.

"Je regrette profondément mes actions et ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner"

"Red Bull Racing a suspendu le pilote junior Jüri Vips de toutes ses fonctions avec effet immédiat, dans l’attente d’une enquête complète sur l’incident, a immédiatement annoncé le groupe autrichien. En tant qu’organisation, nous condamnons les abus de tout type et avons une politique de zéro tolérance aux propos racistes ou au comportement allant à l’encontre de notre organisation".

Vips a rapidement présenté ses excuses sur son compte Instagram. "Je veux m’excuser sans réserve pour le langage offensant utilisé pendant un stream en direct hier soir, concède-t-il. Ce langage est totalement inacceptable et ne reflète pas les valeurs et les principes que je défends. Je regrette profondément mes actions et ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner. Je coopérerai pleinement pendant l'enquête".

Pour Vips, porter une casquette rose, "c'est gay"

Au cours de ce live organisé aux côtés de Liam Lawson, autre pilote junior de Red Bull, il a aussi été surpris à un commentaire maladroit lorsqu’on lui a proposé d’enfiler une casquette rose: "c’est gay!". Le patron d’Hitech Olivier Oakes a également commenté l’affaire pour le média spécialisé Motorsport.com, se montrant "choqué et consterné de découvrir cet incident". "Les commentaires faits par Jüri sont offensants et ne reflètent absolument pas les valeurs d'inclusion de Hitech", ajoute-t-il.

Jüri Vips a signé deux podiums en F2 depuis le début de saison et occupe la septième place du classement des pilotes après 6 courses sur 14. Fin mai, le jeune estonien (22 ans) avait même disputé une séance d’essais libres en F1 avec Red Bull sur le circuit de Barcelone. Après cette soirée mouvementée, pas sûr qu’il n’ait à nouveau sa chance de sitôt.