Formule 1: Lewis Hamilton prolonge avec Mercedes jusqu'en 2025

Lewis Hamilton prolonge avec Mercedes jusqu'en 2025. Le Britannique continuera d'être associé à George Russell, également prolongé pour la même période. C'est l'équipe Mercedes qui l'a annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux.

Deux saisons supplémentaires pour la paire Hamilton-Russell avec Mercedes. Les deux Britanniques ont signé une extension de contrat jusqu'en 2025. Une annonce faite ce jeudi sur les réseaux sociaux par l'écurie allemande: ''L'équipe se réjouit d'annoncer que Lewis Hamilton et George Russell vont continuer d'être notre équipe de pilotes pour les deux prochaines saisons. Le duo a été associé depuis le début de la saison 2022 et chaque pilote continue sa longue relation avec l'équipe.''

Le duo Hamilton-Russell heureux de continuer avec Mercedes

Depuis 2013, date de son arrivée chez Mercedes, ''Sir'' Lewis Hamilton compte 82 victoires et 78 pole positions. Le septuple champion du monde est heureux de poursuivre l'aventure avec l'écurie allemande: ''Nous rêvons chaque jour d'être le meilleur et nous avions dédié la dernière décennie à atteindre cet objectif ensemble. Etre au sommet n'arrive pas d'un coup ou sur une petite période de temps, cela prend de l'engagement, du travail et de la dédication [...] Notre histoire n'est pas terminée, nous sommes déterminés à l'idée de faire plus ensemble et nous ne nous arrêterons pas avant de le faire'', s'est exprimé Hamilton sur le site de Mercedes.

Russell se réjouit aussi de la poursuite de sa carrière chez Mercedes: ''Nous avons franchi des étapes importantes les 18 derniers mois et nous nous renforcons en tant qu'équipe. Je suis excité d'aider à continuer cette dynamique jusqu'en 2024 et 2025 pour que nous continuions à retourner sur le devant de la scène.''

Actuellement quatrième du classement des pilotes, Lewis Hamilton n'a pas encore fini en tête d'un Grand Prix cette année, mais a terminé à quatre reprises sur le podium cette saison: en Australie, en Espagne, au Canada et en Grande-Bretagne. George Russell, septième du classement des pilotes, a quant à lui fait un podium en Espagne avec Hamilton le 4 juin. Prochaine étape pour le duo Hamilton-Russell: le Grand Prix d'Italie le dimanche 3 septembre.