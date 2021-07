GP d'Autriche: c'était très tendu entre Norris et Perez... qui a fait le même coup à Leclerc

Max Verstappen a remporté ce dimanche le Grand Prix d'Autriche, pour accentuer son avance au championnat du monde de Formule 1. Mais derrière lui, ça a chauffé entre Lando Norris et Sergio Perez... puis entre ce dernier et Charles Leclerc. Sur la même manoeuvre, à trois reprises.

Copie conforme ou presque. Trois pénalités ont été distribuées sur trois manoeuvres qui se ressemblaient trait pour trait ce dimanche, lors du Grand Prix d'Autriche remporté par un Max Verstappen absolument seul au monde. Derrière le Néerlandais, la bataille fut féroce. Et dès le départ.

Tout a commencé entre Lando Norris, parti deuxième sur la grille, et Sergio Perez, troisième. Dans le virage 4, le pilote mexicain met la pression au Britannique, en plaçant sa Red Bull presque à touche-touche. Un peu plus rapide, "Checo" tente de dépasser son rival en prenant l'extérieur. Son cadet ne lui cède rien et ne laisse pas la place, ce qui envoie Perez dans le bac à graviers.

Norris se défend et met la responsabilité sur Perez

"Norris m'a poussé en dehors de la piste. Il a eu la chance de n'avoir aucun dommage sur sa voiture mais ce n'était pas fair play", regrette avec froideur Sergio Perez sur Canal+ après la course. Ambiance.... Sa Red Bull a fini à la sixième place tandis que la McLaren a accroché le podium et une troisième place, derrière Max Verstappen et Valtteri Bottas.

S'il a été sanctionné de cinq secondes de pénalité pour cette manoeuvre, Lando Norris ne s'est pas démonté après la course: "Si j'étais en tort dans l'incident avec Perez? Non, c'était le début de course. S'il avait été devant ma voiture, je n'aurais rien fait mais il est venu à hauteur de ma voiture, il s'est mis tout seul dans le gravier, ce n'est pas parce que je l'ai poussé. Je ne sais pas ce qu'il attendait en essayant de passer à l'extérieur, il est allé tout seul dans le gravier, ce n'est pas de ma faute", assure le Britannique de 21 ans.

Le double coup de Perez sur Leclerc

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car Sergio Perez a fait exactement le même coup que celui qu'il avait subi. Dans le même virage 4. Sa victime? Charles Leclerc. Et pas une fois mais deux! Résultat: deux pénalités de cinq secondes. "Je n'ai pas encore vu la vidéo. On se battait fort, en essayant de freiner le plus tard possible. Et on est sortis de la route. Pas grand chose de plus à dire. Je termine la course à une place à laquelle je ne m'attendais pas", analyse Perez à l'arrivée, après avoir échangé avec le Monégasque.

Charles Leclerc, qui sortait de qualifications très compliquées et a fini à la huitième place, ne lui en a d'ailleurs pas tenu rigueur plus que cela après la course. Alors que, sur l'instant, le pilote Ferrari était entré dans une colère noire à la radio. "C'était frustrant dans la voiture. Il y a eu deux opportunités, j'ai essayé de les prendre mais il n'y avait plus de place à la sortie du virage. Mais c'est comme ça, j'aurais sûrement fait pareil que lui à sa place, reconnaît le Monégasque. C'est sûr que c'est toujours frustrant dans la voiture. Aujourd'hui, j'ai essayé de tout donné, c'était très compliqué." La pause avant Silverstone (18 juillet) fera sans doute du bien à tout le monde.