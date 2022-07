GP de Grande-Bretagne: la colère froide de Leclerc sur la stratégie ratée de son écurie Ferrari

Au pied du podium du Grand Prix de Grande-Bretagne remporté par son coéquipier Carlos Sainz, Charles Leclerc se montre très frustré de son résultat, alors qu’il était en lice pour la victoire. Il a été aperçu en discussions engagées avec son patron chez Ferrari Mattia Binotto sur la ligne d'arrivée.

Une intervention pleine de frustration. Interrogé par Canal+ à l’issue du spectaculaire Grand Prix de Grande-Bretagne, Charles Leclerc n’a pas caché sa déception après sa quatrième place. Malgré la première victoire de son coéquipier Carlos Sainz, le pilote monégasque a échoué au pied du podium à la suite d’un choix stratégique discutable.

"On m'a demandé de rester en piste donc c'est ce que j'ai fait"

Au 39e tour de la course, la monoplace d’Ocon perd de la puissance et contraint le déploiement de la safety car pour un retour aux stands en sécurité. Ferrari indique à son leader de rester en piste avec ses pneus usés. Une décision visiblement non comprise par Leclerc. "On pouvait (changer les pneus), après on m'a demandé de rester en piste donc c’est ce que j’ai fait" raconte-t-il, visiblement très agacé.

Le troisième du classement des pilotes confirme qu’il a "entre autres" évoqué cette stratégie avec son patron Mattia Binotto sur la ligne d’arrivée. L’image des deux hommes en discussion a circulé après la course, avec des visages fermés, tranchant avec le sourire de Sainz dans le même temps.

Binotto: "Il fallait faire un choix" entre Leclerc et Sainz

"On pensait qu'il n'y aurait pas eu la marge pour arrêter les deux donc il fallait faire un choix, se justifie ensuite Binotto au micro de Canal+. On a laissé dehors Charles parce qu'il était en tête, il avait les pneus les plus frais parmi les deux et en plus Carlos derrière pouvait essayer de le protéger dans les deux premiers virages. On savait que les soft iraient vite mais on espérait qu'ils se seraient dégradés, ce qui n'a pas été le cas."

"Honnêtement, je suis très déçu surtout sur la première partie de course, ajoute très brièvement Leclerc. J’ai l’impression d’avoir perdu beaucoup de temps. On va regarder ça avec le team mais on est très déçus". Interrogé sur l’occasion manquée de refaire son retard sur Max Verstappen, seulement septième de la course, le Monégasque a livré une analyse pour le moins expéditive avant de tourner le dos au micro: "oui".