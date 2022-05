GP de Miami: de nouveau pénalisé, Alonso sort du top 10

Après une enquête des commissaires, Fernando Alonso a été de nouveau pénalisé de cinq secondes après la course, ce qui le fait sortir du top 10 et de la zone des points. Cela profite à Lance Stroll, qui remonte à la 10e place.

Double sanction pour Fernando Alonso. Déjà pénalisé de cinq secondes pendant la course pour un contact avec l'Alpha Tauri de Pierre Gasly, le pilote espagnol (Alpine) a été de nouveau sanctionné par les commissaires, qui ont estimé qu'il avait quitté la piste au virage 14 et qu'il en avait tiré un avantage. À l'arrivée, une nouvelle pénalité de cinq secondes sur son temps de course, qui l'éjecte du top 10, et de la zone des points (11e). Cela profite à Alex Albon, finalement neuvième au volant de sa Williams, ainsi qu'à Lance Stroll, classé dixième.

>> Revivez le GP de Miami

Début de saison décevant pour Alonso

C'est un coup dur pour Alpine, qui se contente des 4 points apportés par Esteban Ocon, 8e sur la ligne d'arrivée. Le pilote espagnol confirme ses difficultés depuis le début de la saison, puisqu'il n'a collecté que deux points en cinq Grands Prix. Il pointe à la 16e place au classement des pilotes, loin derrière son coéquipier Esteban Ocon (9e, 24 pts), lui-même très loin de Charles Leclerc (104) et Max Verstappen (85).

Chez les constructeurs, Alpine est 6e (26), derrière un top 5 composé de Ferrari (157), Red Bull (151), Mercedes (95), McLaren (46) et Alfa Roméo (31). Les pilotes ont désormais deux semaines avant de se retrouver sur le circuit de Barcelone pour le GP d'Espagne.