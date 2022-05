GP de Monaco: Alonso se défend après la colère de Hamilton

Gêné par un problème de pneus lors du Grand Prix de Monaco, Fernando Alonso (Alpine) s'est expliqué, alors que Lewis Hamilton a longuement pesté sur sa radio.

Le Grand Prix de Monaco a tenu toutes ses promesses ce dimanche. Marquée par l'incertitude en raison de la pluie, la septième course de la saison a finalement vu la victoire de Sergio Perez en Principauté, juste devant Carlos Sainz et Max Verstappen. Parti en pole position, Charles Leclerc a enfin terminé une course à la maison mais il a dû se contenter de la 4e place, après une grosse erreur de stratégie de la part de Ferrari.

Hamilton furieux du ralentissement de la course

Si le spectacle était au rendez-vous devant, derrière, le peloton a été fortement ralenti pendant quelques tours à cause de Fernando Alonso, qui a réalisé plusieurs tours en étant plus lent de quatre secondes par rapport aux leaders. De quoi mettre en rogne Lewis Hamilton, qui s'est plaint sur sa radio. "Je ne sais pas ce que fait la voiture devant", a pesté le Britannique, qui ne pouvait pas dépasser la monoplace de son coéquipier en raison de l'étroitesse de la piste. Après la course, l'Espagnol a donné quelques précisions sur ses soucis.

"Au début, on ne pouvait pas courir sous la pluie et nous sommes passés par la pluie, les intermédiaires, le sec, a-t-il expliqué au micro de DAZN F1, des propos relayés par Marca. Dans la dernière partie de la course, nous savions que c'était un peu optimiste avec notre voiture de faire 33 tours sur les jaunes (pneus mediums). J'ai fait de la gestion des pneus. Ensuite, quand ils m'ont dit qu'Esteban Ocon avait une pénalité de cinq secondes, j'ai commencé à creuser un peu l'écart. Hamilton, qui était derrière, soit il n'avait pas de pneu, soit il n'avait pas le moyen d'aller plus vite, parce qu'il était un peu en colère."

Avec la pénalité d'Esteban Ocon, Alpine n'a inscrit que 6 points ce week-end après la 7e place de Fernando Alonso, ce qui place l'écurie française à la 6e place au classement des constructeurs (40 points). "De bons points" selon l'Espagnol, qui espère passer un meilleur week-end dans 15 jours sur le circuit de Bakou.