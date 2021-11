GP du Brésil: Bottas en pole devant Verstappen, Hamilton sauve la 10e place

Valtteri Bottas a remporté ce samedi les qualifications sprint du GP du Brésil à Interlagos. Le Finlandais partira en pole devant Max Verstappen. Malgré une pénalité de cinq places, Lewis Hamilton s’élancera en dixième position sur la grille après une remontée fantastique lors de la course sprint.

La pole position s'est jouée dès le premier virage de la course sprint ce samedi sur le circuit d'Interlagos au Brésil. Leader au départ, Max Verstappen s'est raté et s'est immédiatement fait doubler par Valtteri Bottas. Si les deux hommes ont poursuivi leur mano a mano pendant les 24 tours de ces qualifications, le Finlandais de l'équipe Mercedes a parfaitement résisté aux assauts du Néerlandais.

Valtteri Bottas a signé la 30e pole position de sa carrière et empoche donc les trois points bonus dûs au vainqueur de cette course sprint. Max Verstappen récolte deux points alors que Carlos Sainz gratte un point grâce à sa belle troisième place sur la grille de départ. Sergio Perez a terminé quatrième de ces qualifications devant un Lewis Hamilton déchaîné.

Hamilton a limité la casse

Sanctionné pour un aileron non conforme vendredi, le pilote britannique s'est élancé en dernière position lors de ces qualifications. Au terme d'une remontée exceptionnelle, le champion du monde en titre a réussi à intégrer le top 5.

Auteur d'un départ fabuleux, Lewis Hamilton s'est rapidement retrouvé aux portes des dix premières places. Ensuite, le pilote Mercedes s'est arraché pour doubler un à un ses rivaux, dont les Français Gasly et Ocon (8e et 9e) et se rapprocher des cinq premières positions.

Profitant à l'envi de ses pneumatiques poussées jusqu'à la limite, le septuple champion du monde a brillé. Lancé dans une course effrenée pour limiter la casse, suite aux cinq places de pénalités dont il a écopé pour le départ du GP du Brésil, l'Anglais a réussi son pari.

A tel point qu'avec cette belle dixième place sur la grille de départ dimanche (18h), Lewis Hamilton peut clairement espérer se mêler à la lutte pour le podium derrière l'intouchable duo Bottas-Verstappen. Et si une safety car ou un accrochage entre les deux leaders venait perturber le début de la course, le Britannique pourrait même se mettre à croire à une innatendue victoire à Interlagos. Mais ce samedi après les qualifications, c'est bien Max Verstappen qui reste en position de force dans la lutte pour le titre mondial. Au Néerlandais de ne pas tout gâcher avec un départ raté dimanche.