Mais que vient faire Zinédine Zidane chez Alpine en F1 ?

Nommé ambassadeur des programmes pour l'égalité des chances de l'écurie française Alpine, Zinédine Zidane défend "un projet" visant à "donner une chance aux 'gamins' qui veulent devenir ingénieurs, mécaniciens" et aux jeunes filles qui aspirent à piloter dans le milieu "très fermé" de la Formule 1. En attendant de retrouver un poste d'entraîneur ?

Alpine avait bien gardé le secret. À l'occasion de la présentation des livrées de sa nouvelle monoplace A523 conçue pour la saison 2023 de Formule 1, dans un night-club géant de Londres devant près de 600 personnes ébahies, l'écurie française a annoncé jeudi la nomination de Zinédine Zidane comme ambassadeur. Il a été choisi pour être "parrain" de deux programmes pour "l'égalité des chances". Il sera aussi sollicité pour "participer à la réflexion sur la transition vers le futur de l’automobile et sur le développement des modèles d’Alpine de demain". C'est bien entendu un très gros coup marketing pour la marque, fière d'enrôler une "îcone française".

· De quoi Zidane va-t-il s'occuper ?

Rac(H)er est l'un des deux programmes parrainés par "Zizou". Il a été lancé durant l'été 2022 et vise à aider de jeunes femmes et adolescentes à devenir pilotes de haut niveau. L'Allemande Sophia Floersch (22 ans) en est la nouvelle figure de proue. Six filles, âgées entre 10 et 15 ans, ont aussi été recrutées en karting. Zidane va aussi promouvoir le "Concours d’Excellence Mécanique" d'Alpine, un concours national défrayé qui s'adresse aux étudiants en filière mécanique automobile. Avec une récompense: un stage de trois mois sur le site de Viry-Châtillon.

Zinédine Zidane, qui a déjà discuté avec Esteban Ocon et Pierre Gasly, doit aussi pousser l'écurie à évoluer en tant que marque sur des sujets tels que la durabilité. "Il va donner en tant qu'ambassadeur beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, promet le directeur d'écurie Laurent Rossi. Il va nous aider sur la réflexion en tant qu'entreprise responsable que l'on doit entamer, comme utilisateurs dans la transition vers le futur automobile et c'est déjà important. Il a cette sensibilité. La première chose qu'il a vu chez nous c'est l'Alpine électrique. Il est d'ailleurs le premier client non payant de notre Alpine!"

"J'attends de pouvoir être au travail, avoir des échanges avec ces jeunes enfants et partager mon expérience", dit Zinédine Zidane, sans donner plus de détails sur la nature concrète de son implication. Peu friand des projecteurs, "ZZ" ne devrait pas être très exposé dans des publicités ou autres campagnes de communication. Son rôle sera essentiellement interne.

· Comment Alpine a approché Zidane ?

En 2022, sa venue au Grand Prix de Monaco avait été remarquée. Il avait passé du temps dans le garage d'Alpine. Ce qui semble être le point de départ de cette collaboration. "C'est toujours une rencontre qui déclenche quelque chose, a d'ailleurs révélé l'intéressé. J'ai eu l'occasion de rencontrer Laurent Rossi et toute l'équipe sur un GP. Tout a été déclenché là". L'opération séduction du constructeur français a peut-être subtilement continué dans le mois qui a suivi avec un clin d'oeil de la maison mère dans une publicité pour les 50 ans de la Renault 5.

· Pourquoi Zidane a-t-il accepté ?

Sans poste dans le football depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinédine Zidane a du temps. "J'ai envie d'être occupé, a-t-il dit à une poignée de journalistes. Je fais des choses aujourd'hui et c'est ce qui m'amuse".

Le champion du monde 1998 insiste beaucoup sur les contours de sa mission: le partage d'expérience, par rapport à son vécu. "Ce qui m'intéressait était de se dire que moi j'étais gamin, j'ai eu la chance, on m'a donné la chance et ça ça me parle", raconte-t-il. "Il me semble évidemment important de dire aux enfants que, d’où qu’ils viennent, ils peuvent devenir un jour des championnes et champions dans leur sport ou dans leur domaine, qu’il faut toujours croire en ses rêves, ajoute-t-il. Changer prend du temps alors si je peux y contribuer et participer à accélérer les choses, c’est une grande satisfaction pour moi".

· Quels sont les liens entre Zidane et la F1 ?

Zinédine Zidane affirme être un grand passionné de la discipline reine du sport automobile: "J'ai commencé par supporter le grand Ayrton Senna et depuis cette époque-là, j'adore la Formule 1. C'est tellement beau de voir une belle voiture, c'est toujours un plaisir de voir une voiture de Formule 1, être proche de celle-ci, ça n'est pas donné à tout le monde. Il y avait vingt pilotes, c'est tout. Les voitures sont impressionnantes".

Le lauréat du Ballon d'or 1998 s'est déjà rendu à plusieurs reprises dans les paddocks de F1. Sa première apparition remonte à septembre 2000. Il avait pris la pose à Monza (Italie) avec Jean Alesi dans les locaux de Prost Grand Prix. Il était alors joueur de la Juventus, propriété de la famille Agnelli... qui détient Fiat. Et donc Ferrari. "Quand tu es un joueur de la Juve, ta relation avec l'automobile est forcément prégnante", souligne-t-il auprès de L'Équipe. Le numéro 10 s'était ensuite déplacé en 2005 et 2007 sur les circuits de Monaco et de Magny-Cours. Dans la Nièvre, il avait même fait un tour de circuit avec Michael Schumacher, à bord d'un bolide de la marque au cheval cabré.

· Quel avenir pour Zidane en tant que coach ?

Zinédine Zidane l'assure: son contrat avec Alpine ne l'empêche pas de reprendre du service comme entraîneur de football. "Si je dois m'engager demain, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler avec l'équipe. (...) Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite", dit-il dans des propos rapportés par Le Figaro. À l'heure où l'avenir de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain risque de devenir de plus en plus menacé, cette dernière petite phrase a son importance.