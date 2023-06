Moto GP: le verdict est tombé pour Quartararo après sa chute à Assen

Après sa chute lors de la course à Assen (Pays-Bas), Fabio Quartararo (Yamaha) a aggravé sa blessure au pouce d'un pied, qu'il s'était faite lors d'un footing dans la semaine. Le Français va se faire opérer ce lundi.

Une chute dès le troisième tour. Lors du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche, huitième manche de la saison de Moto GP, Fabio Quartararo est tombé en compagnie de son compatriote Johann Zarco. Contraint à l'abandon, le champion du monde 2021 va devoir se faire opérer.

"J'ai fait n'importe quoi"

Le prochain rendez-vous aura lieu le week-end du 4 au 6 août, en Grande-Bretagne, sur la piste de Silverstone. De quoi offrir du temps pour se retaper. "Nous avons fait preuve d'une grande vitesse ce week-end, mais j'ai malheureusement chuté au début de la course et je me suis encore plus blessé, a indiqué Quartararo ce dimanche soir. Je subirai une opération demain et j'aurai le temps de me détendre."

Les premiers examens ont révélé que Fabio Quartararo a aggravé sa fracture du gros orteil du pied gauche, contractée lors d’un footing cette semaine. "J'ai poussé un peu fort pour rattraper mon erreur du départ. C'est ma faute, j'ai fait n'importe quoi", assumait l'intéressé après la course, bras à l'écharpe également en raison d'une entorse du coude gauche.

En quatrième position sur la grille de départ, Fabio Quartararo se trouvait en 12e place au moment où il est parti à la faute. Troisième du sprint samedi, le Français vit un début de saison difficile. En huit courses, il ne compte qu'un seul podium, lors du Grand Prix des Amériques, le dimanche. Avec 64 points, il n'est que 9e du classement des pilotes, derrière Aleix Espargaro (77 pts), et très loin de Francesco Bagnaia (194), le champion du monde en titre.