MotoGP: Oliveira s'impose en Thaïlande, très mauvaise affaire pour Quartararo dans la lutte pour le titre

Ce GP de Thaïlande en MotoGP offre encore plus de suspense à la suite de la saison. Sur le circuit, le Français Fabio Quartararo n'a pas pu faire mieux qu'une 17e place. Avec cette mauvaise position, il voit son concurrent Francesco Bagnaia, 3e ce dimanche, revenir à deux points de lui au classement des pilotes. Le champion du monde reste toujours leader.

Fabio Quartararo n'a plus que deux points d'avance sur Francesco Bagnaia au championnat du monde de MotoGP. Et ce, à trois manches de la fin, après sa 17e place au Grand Prix de Thaïlande remporté dimanche par le Portugais Miguel Oliveira (KTM).



Le Français de Yamaha a raté sa course sur la piste mouillée de Buriram où l'Italien de Ducati a pris la troisième place. L'Australien Jack Miller (Ducati), vainqueur au Japon le week-end dernier, complète le podium.

Oliveira, qui rejoindra Aprilia-RNF la saison prochaine, remporte sa seconde course de la saison, après l'Indonésie en mars, disputée dans des conditions similaires. "C'était une course longue. Je ne peux pas me plaindre, je suis toujours rapide sur mouillé. J'ai eu des flashs de l'Indonésie mais j'ai essayé de garder les pieds sur terre. Qu'importent les conditions, je prends cette victoire!", a-t-il réagi.

Une course catastrophique pour Quartararo

La piste mouillée, en raison de la pluie qui a retardé le départ de 55 minutes, a poussé les écuries à revoir leurs stratégies. Pour "Quarta", pas le plus à l'aise dans des conditions humides, tout est à jeter: parti en deuxième ligne, il pointait à la 17e place après le premier tour.



Jamais le Niçois n'a réussi à retrouver du rythme, bloqué dans le peloton. Il termine hors du top 15, synonyme de points, pour la première fois depuis le Grand Prix d'Aragon en 2020 - hors abandons.



Au classement général et alors qu'il reste encore trois GP à courir, Bagnaia n'est plus qu'à deux unités, et Aleix Esparago (Aprilia), onzième, à 20 points. Le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), cinquième meilleur temps des qualifications, termine quatrième, son meilleur classement depuis le GP d'Allemagne en juin.



Le poleman italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a fini hors des points, au 16e rang. Le sextuple champion du monde Marc Marquez (Honda), immobilisé cet été en raison d'une nouvelle opération à un bras, confirme son retour en forme, par une 5e place. Mis à rude épreuve avec trois courses ces trois dernières semaines, le paddock souffle le week-end prochain. La prochaine course est prévue en Australie le 16 octobre.

Le classement des pilotes:

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 219 points



2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 217



3. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 199



4. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 180



5. Jack Miller (AUS/Ducati) 179



6. Brad Binder (RSA/KTM) 154



7. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 151