MotoGP: Quartararo révèle avoir eu "honte" de partir en dernière position à Silverstone

Classé 11e au classement des pilotes, le champion du monde de MotoGP (en 2021) Fabio Quartararo connait une saison compliquée. Preuve des difficultés du pilote de Yamaha, il est parti depuis la dernière position sur la grille à Silverstone il y a deux semaines. "Une honte" sur laquelle le Français est revenu auprès de L’Equipe.

Mais où est passé le Fabio Quartararo si dominant sur les circuits qui était devenu en 2021 le premier Français champion du monde de MotoGP ? S’il n’a pas réussi à le devenir deux fois de suite à cause du sacre de Francesco Bagnaia, le pilote de Yamaha connait un début de saison assez compliqué.

Actuellement 11e au classement des pilotes, Quartararo a toutes les peines du monde à se frayer un chemin vers les premières places. Pour ne rien arranger, le champion du monde a connu une vraie désillusion il y a deux semaines. À Silverstone, il a été contraint de partir en dernière position. Un échec cuisant pour le Français qui a accepté de revenir auprès de L’Equipe sur cet événement: "J’avais même honte de partir à cette place-là (…) Partir dernier, ça ne fait pas plaisir."

"Je vais au-delà de mes limites"

Cette saison, Quartararo a connu son seul podium durant le Grand Prix des Amériques en avril dernier avec une belle 3e position. Hormis cette course, le Français a surtout végété entre la 7e et la 10e place. Une performance que le pilote explique par son envie de prendre des risques: "La frustration que j'ai eue sur les dix premières courses était tellement énorme, qu'en termes de pilotage, j'ai fait des erreurs, je suis tombé. Je veux donner plus que ce qu’il y a, je vais au-delà de mes limites."

Même s’il admet avoir fait quelques erreurs, le Français estime que les lacunes de sa Yamaha expliquent aussi ses moins bonnes performances ces derniers mois: "Les autres ont fait de très, très grands pas en avant et nous, on n'en a pas fait. Rien qu'en regardant la moto, je vois la différence."

Après plusieurs jours de pause, les pilotes reprennent du service ce week-end pour le GP d’Autriche. Il pourrait même y avoir du mieux chez Quartararo puisqu’il a terminé en deuxième position lors de la première séance d’essais libres. Son compatriote Johann Zarco, actuellement 5e au classement des pilotes, a lui terminé en première position.