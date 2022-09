France-Espagne: "On n'a pas été à la hauteur de l'évènement", la grosse déception de Fournier et des Bleus

L'équipe de France a été surclassée par l'Espagne en finale de l'Eurobasket ce dimanche (88-76). Si Rudy Gobert assume la responsabilité de cette défaite, la déception était forcément présente pour les Bleus à l'image d'Evan Fournier, très touché.

Il y avait forcément de la déception dans l'air. L'équipe de France a été battue ce dimanche, à Berlin, lors de la finale de l'Eurobasket face à l'Espagne (88-76). Menés au score tout au long de la rencontre, les Bleus ont pourtant espéré au retour des vestiaires lorsqu'ils sont revenus à trois points.

Guidée par les frères Juancho et Willy Hernangomez (27 et 14 points), la Roja a tenu bon pour décrocher un quatrième titre continental. "Ils ont été meilleurs que nous. Ils ont été supérieurs sur tous les points, a admis Evan Fournier au micro de RMC Sport après la partie, pratiquement les larmes aux yeux. On n'a pas été à la hauteur de l'évènement. On ne gagnera pas cette compétition avant longtemps."

Gobert veut porter la responsabilité de l'échec en finale

Multipliant les pertes de balles, les hommes de Vincent Collet ont rapidement été distancés. "Ils ont fait une très bonne entame. On avait dû mal à se mettre dans le match, ils en ont tiré avantage, a confirmé Rudy Gobert. On a eu des bonnes séquences, mais on n'a jamais vraiment réussi à être constant. C'est une opportunité qu'on laisse passer et c'est frustrant. Une médaille d'argent ça reste beau, mais il fallait finir le travail. Je prends cette responsabilité."

Vice-championne olympique à Tokyo, la France a rencontré un adversaire au-dessus collectivement mais porté surtout par Juancho Hernangomez, sept paniers à trois points au compteur en neuf tentatives. "Je pense qu'il a fait le match de sa vie, a lancé Guerschon Yabusele. On va apprendre et devenir meilleurs."

Car pour Yabusele et des joueurs comme Gobert ou Evan Fournier, d'autres échéances arrivent à l'image des Jeux olympiques de Paris en 2024, à domicile. "Je suis déçu car ce n'est pas notre meilleur match. C'est difficile de gagner avec les balles perdues. Ca fait mal. La médaille d'argent est une base solide, mais on voulait plus, a concédé Terry Tarpey. On veut aller plus loin."