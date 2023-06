"C'est ce qui le préparerait le mieux à la NBA": Collet pousse pour voir Wembanyama avec les Bleus à la Coupe du monde

Interrogé sur la présence ou non de Victor Wembanyama à la Coupe du monde (25 août-10 septembre), Vincent Collet a milité pour sa participation. Le sélectionneur estime qu'elle serait bénéfique pour tout le monde: le joueur, les Bleus et sa future franchise NBA.

A peine la finale de Betclic Elite terminée que Victor Wembanyama va devoir se tourner vers la suite vertigineuse de sa carrière. Avec un premier sommet possible dès le 25 août, pour le début de la Coupe du monde de basket qui se déroulera en Asie (en Indonésie, au Japon et aux Philippines).

Dans la nuit de jeudi à vendredi prochain, la comète tricolore connaîtra officiellement le nom de sa future franchise, qui sera acté lors de la draft 2023 au Barclays Center. Ce sera sans grande surprise San Antonio, qui dispose du premier choix. Une fois leur décision entérinée, les Spurs peuvent-ils empêcher l'intérieur de 19 ans de Boulogne-Levallois de participer à la compétition, afin de le préparer à sa première saison NBA?

"Cette Coupe du monde est une rampe de lancement"

Son sélectionneur Vincent Collet compte lui dur comme fer sur la présence de Wembanyama. "Je la souhaite très fort puisqu'après la Coupe du monde, il y a les Jeux. Et je pense qu'elle est souhaitable pour lui aussi. Cette Coupe du monde est une rampe de lancement, a expliqué celui qui est aussi le coach des Mets jeudi en conférence de presse, et qui guidera les Tricolores aux JO de Paris. Plus vite son intégration sera faite..."

"L'expérience d'un championnat du monde, je pense que c'est ce qu'il le préparerait le mieux à son entrée en NBA", poursuit Collet. Avant de rappeler que son joueur sort d'une saison particulièrement dense et va avoir besoin de trouver un créneau pour reposer un peu ses 2,21 m.

"J'espère que l'on pourra collaborer avec sa franchise - on la connaît un peu, j'ai reçu les félicitations du GM d'ailleurs, donc... (Rires) C'est important puisqu'il pourrait jouer (lors de la Coupe du monde) contre les mêmes joueurs qu'il rencontrera l'année prochaine (en NBA). Ce n'était pas le cas en Betclic Elite. Et à cet âge-là, l'expérience ne se remplace pas."