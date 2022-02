LeBron James devient le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA

En inscrivant 26 points lors de la défaite 117-115 des Lakers contre les Warriors de Golden State, LeBron James est devenu samedi le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA en saison régulière et play-offs cumulés. Il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar.

Un peu plus dans la légende. Du haut de ses 37 ans, LeBron James est devenu samedi le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA en saison régulière et play-offs cumulés, en dépassant Kareem Abdul-Jabbar, une autre icône des Lakers de Los Angeles dans les années 1970 et 1980. En inscrivant 26 points lors de la défaite 117-115 contre les Warriors de Golden State, LeBron James a établi un nouveau total de 44.152 points, soit trois unités de plus qu'Abdul-Jabbar.

L'ancien pivot des Bucks de Milwaukee, puis des Lakers, trône toujours en tête du classement des meilleurs scoreurs de l'histoire de la ligue en saison régulière, avec 38.387 points, devant l'ancien ailier fort des Utah Jazz, Karl Malone (36.928 pts) et... LeBron James (36.526 pts). "LBJ" n'a toutefois pas pu empêcher la défaite des siens, échouant à égaliser à 117 partout en manquant deux lancers francs sur trois alors qu'il ne restait que deux secondes à jouer.

Il n'a pas pu éviter la défaite des Lakers

Il a volontairement visé l'arceau lors de son troisième lancer en espérant donner une ultime possession à son équipe, en vain puisque les Warriors sont parvenus à sortir le ballon hors de la raquette. Avec 26 victoires pour 31 défaites, les Lakers sont actuellement neuvièmes de la conférence Ouest. Pour les Warriors, le revenant Thompson, 32 ans, a marqué seize de ses 33 points (meilleur total de la saison) dans le dernier quart-temps et remis son équipe dans le bon sens, après deux défaites d'affilée.

Dans un autre match à suspense de cette soirée très agitée, les Blazers de Portland sont parvenus à remonter un handicap de 23 points face aux Knicks de New York (112-103). Comme un symbole, un panier à trois points du jeune meneur Anfernee Simons, qui incarne le futur de la franchise, a permis aux Blazers de passer en tête trois minutes avant le buzzer. A Philadelphie, Joel Embiid a été l'auteur d'une nouvelle performance XXL, en finissant avec 40 points, 14 rebonds, dix passes décisives et trois interceptions, pour permettre aux 76ers de battre les Cavaliers de Cleveland 103-93.

A Miami, un autre pivot, Bam Adebayo, a été très en verve (19 pts, 14 rbds) et a permis au Heat d'infliger aux Brooklyn Nets leur onzième défaite d'affilée (115-111). Le match aurait toutefois pu basculer dans l'autre sens : les New-Yorkais, menés de 21 points, sont revenus à un point, grâce à 18 points d'affilée marqués par Kyrie Irving et un trois-points du jeune Cam Thomas, à 38 secondes du buzzer. En vain.