Le plus surcoté, le plus impressionnant à la bagarre, le pire coach... Les joueurs NBA se lâchent dans un sondage

Une grosse centaine de joueurs NBA ont répondu de manière anonyme à un sondage organisé par The Athletic. Pire coach, joueur avec lequel il est le plus dangereux de se battre, joueur le plus surcoté, pires supporters… Aucun sujet n’a été éludé. Et Rudy Gobert se retrouve légèrement égratigné.

Dans la tête d’un joueur NBA comme si vous y étiez. Au cours de ces trois dernières semaines, The Athletic s’est amusé à poser aux joueurs de la Grande Ligue les questions que tous les fans se posent. En tout, 108 joueurs ont été interrogés de manière anonyme. Et leurs réponses sont ô combien instructives.

Alors que la course au trophée de MVP de la saison régulière n’a rarement été aussi serrée, avec trois favoris - Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo - qui se détachent clairement, les joueurs sondés ont déjà fait leur choix. Sur 102 joueurs, 50% votent pour Embiid, contre 25,5% pour Jokic et 15,7% pour Antetokounmpo. L’intérieur grec des Milwaukee Bucks peut toutefois se rassurer en remportant le titre de star avec laquelle les autres joueurs aimeraient repartir de zéro en cas de reconstruction d'une franchise (52,4%, loin devant Jokic et Doncic).

Gobert 5e joueur le plus surcôté... et "oublié" dans les meilleurs défenseurs

Autre trophée décerné par ce sondage, bien moins valorisant: celui de joueur le plus surcoté de la ligue actuelle. Sur 54 votes, la moitié des sondés n’ayant pas voulu répondre à cette question plutôt épineuse, 14,8% estiment que le joueur le plus surcoté est Trae Young. Le meneur des Atlanta Hawks devance Julius Randle (7,4%), Pascal Siakam (7,4%), Jimmy Butler (5,6%) et… Rudy Gobert (5,6%).

L'impopularité du pivot français aux Etats-Unis est également illustrée par le sondage sur le meilleur défenseur. Malgré ses trois titres de meilleur défenseur de NBA (2018, 2019, 2021), décernés par les journalistes, Gobert ne figure même pas parmi les 15 joueurs qui ont reçu le plus de votes de la part des joueurs. Selon ces derniers, c’est de loin Jrue Holiday qui est le défenseur le plus redoutable (28,7%), devant Luguentz Dort (11,4%), Brook Lopez (8,9) et Marcus Smart (8,9%). Holiday remporte aussi le "prix" du joueur le plus sous-estimé (17,5%).

James Johnson fait peur à tout le monde

Autre sondage réalisé par The Athletic: le joueur jugé le plus "dangereux". À la question de savoir "avec qui aimeriez-vous le moins vous battre", 41,1% des votants ont plébiscité James Johnson (Indiana Pacers). A la deuxième place de ce classement, 27,8% des sondés affirment ne pas avoir envie de s’embrouiller avec Steven Adams. Joel Embiid arrive troisième (3,3%).

Les supporters NBA en prennent également pour leur grade. Avec 15,2% des votes, les habitués du Spectrum Center des Charlotte Hornets décrochent la palme des pires fans, devant ceux des Détroit Pistons (11,1%) et des Washington Wizards (10,1%). À l’inverse, les supporters des Bostons Celtics (18%), des Sacramento Kings (12,1%) et des Golden State Warriors (9,7%) sont considérés comme les meilleurs.

Au rayon des coachs, enfin, Tom Thibodeau remporte de très loin (43,6%) le titre peu honorifique des techniciens avec lequel les joueurs ont le moins envie d’évoluer. Le coach des New York Knicks, pourtant qualifiés en playoffs et vainqueurs du premier match de leur série contre les Cleveland Cavaliers, a tout le loisir de faire mentir ses détracteurs dans les semaines à venir.