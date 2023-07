Thierry Henry explique pourquoi il n’aurait pas fait un bon sprinteur

Pour Thierry Henry, comparer les footballeurs qui ont une grosse pointe de vitesse et les sprinteurs n’a aucun sens. Le champion du monde 1998 a notamment expliqué à Eurosport pourquoi il n’aurait jamais pu exceller sur un 100m.

À l’image d’autres attaquants supersoniques, Thierry Henry aurait-il pu se servir de ses qualités athlétiques pour se reconvertir dans le sprint ? Depuis de nombreuses années, les mesures des pointes de vitesse atteintes par les footballeurs affolent les fans de football. L’UEFA, par exemple, n’hésite pas à établir des classements des joueurs les plus rapides en Ligue des champions pour mettre en avant les performances de ces stars.

Pourtant, comme Thierry Henry a tenu à le rappeler au cours d’un entretien à Eurosport, comparer les footballeurs et les sprinteurs n’a aucun sens. "C’est vrai qu’on m’a toujours dit que j’aurais pu être sprinteur mais… Quoi ? Comment ? Il faut rester humble. Chacun son truc. J’ai vu des sprinteurs dans l’histoire… Moi je ne sais pas ce que j’aurais pu faire. Je sais ce que j’ai fait."

"Je n'avais aucune technique, la vraie technique du sprinteur"

"C’est vrai que pour un footballeur, j’allais assez vite oui, a poursuivi le champion du monde 1998. On a une façon de courir un peu différente. Je partais un petit peu avec les jambes qui partaient sur le côté, donc c’était de la pure puissance, je n’avais aucune technique, la vraie technique du sprinteur. En plus, au foot, on te touche, t’as des crampons, y’a de l’herbe, ce n’est pas toujours la même surface…"

Il y a quelques mois, Paolo Camossi, entraîneur de Marcell Jacobs, champion olympique du 100m en 2021, avait également tordu le coup à cette idée reçue. Dans les colonnes de La Stampa, l’Italien avait réagi à la pointe de vitesse de Kylian Mbappé pendant le Mondial 2022, l’attaquant des Bleus ayant été flashé à 35km/h contre la Pologne en 8e de finale.

"Mbappé est un athlète fantastique avant d’être un grand joueur, sa vitesse de jeu fait la différence, mais le comparer à un sprinteur serait lui faire du tort, avait tranché Camossi. Les instruments utilisés (dans le foot) sont établis spécialement pour ce sport et, comme les joueurs n’ont pas besoin d’être des coureurs de 100 mètres, ils ne sont justement pas intéressés à la précision de la vitesse. (...) Avec les systèmes utilisés au Mondial, Bolt ferait le 100m en 8’’05", a assuré l’entraîneur, alors que le record du monde du Jamaïcain est de 9’’58.

En décembre, la Stampa avait également détaillé les données du sprint du Mbappé, qui atteint une vitesse maximale nettement inférieure aux sprinteurs (35 km/h contre 43,3 km/h pour Jacobs et 45 km/h pour Bolt). Selon le quotidien italien, Mbappé signerait un chrono estimé à 10’’90 sur 100m. Un chrono honorable… mais battu par 204 sprinteurs français en 2022, selon les bilans de la FFA.