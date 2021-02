NBA: la réponse cash de LeBron James à Zlatan sur son engagement politique

LeBron James a été critiqué ces derniers jours par Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant de l'AC Milan reprochant à l'Américain ses prises de positions politiques. La star des Lakers de Los Angeles n'a pas tardé à réagir et à défendre vivement sa ligne de conduite.

Zlatan Ibrahimovic a son franc-parler. L'attaquant suédois n'a pas hésité à critiquer les sportifs qui prennent des positions politiques, visant particulièrement LeBron James. " Pour être honnête, je n’aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur métier. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ton domaine. Moi je joue au foot parce que c’est là-dedans que je suis le meilleur. Je ne me mêle pas de politique", a ainsi lâché le joueur de l'AC Milan dans un entretien pour Discovery+.

"Il n'y a aucune chance que je reste collé à mon sport"

La réaction du principal intéressé n'a pas tardé à arriver. "Je ne vais jamais me taire sur des choses que j'estime ne pas être bonnes. Je dénonce le racisme, les injustices sociales, la suppression du vote, les choses qui ne passent pas dans notre communauté, s'est défendu LeBron James après les propos de Zlatan Ibrahimovic. Parce que je fais partie de cette communuaté et je vois les choses qui s'y passent et qui continuent de se passer à travers les 300 enfants de mon école qui traversent les mêmes choses. Ils ont besoin d'une voix et je suis leur voix."

Si Ibrahimovic a souligné les qualités sportives de LeBron James, la star des Lakers de Los Angeles ne veut pas être résumée à son seul rôle sur un parquet de basket-ball. "Il n'y a aucune chance pour que je reste uniquement collé à mon sport, parce que je sais à quel point ma voix peut être puissante", a rétorqué encore l'Américain, après une rencontre de NBA face aux Blazers.

Les deux hommes ont représenté la ville de Los Angeles durant un court laps de temps, à l'époque où Ibrahimovic jouait en MLS. Mais LeBron James a en tout cas de la mémoire vis-à-vis du Suédois. "C’est marrant qu’il dise ça parce que je me souviens qu’en 2018, c’était le même gars qui disait que lorsqu’il était en Suède, il parlait de ces mêmes sujets. Parce que son nom de famille n’était pas commun, et qu’il ressentait parfois le racisme quand il était sur le terrain, a réagi le quadruple champion de NBA. Je parle avec un esprit instruit. Je ne suis pas vraiment le gars qu’il faut attaquer parce que je fais mes recherches de mon côté."