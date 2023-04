NBA: que risque Gobert après avoir frappé l’un de ses coéquipiers ?

Rudy Gobert est dans l'œil du cyclone après avoir frappé Kyle Anderson, l’un de ses coéquipiers aux Minnesota Timberwolves, dimanche soir en plein match. Le pivot français risque une sanction, même si le calendrier pourrait jouer en sa faveur.

Un coup de sang qui pourrait ne pas rester sans conséquences. Dimanche soir, à l’occasion du dernier match de saison régulière de NBA, Rudy Gobert a dégoupillé en frappant Kyle Anderson, l’un de ses coéquipiers aux Minnesota Timberwolves, lors d’un temps-mort. Ce geste, aussi grave que rare puisqu’il s’est produit devant les télévisions du monde entier, fait planer sur l’intérieur tricolore une menace de sanction.

Dimanche soir, Gobert n’a déjà pas terminé la rencontre face aux New Orleans Pelicans, les Timberwolves ayant décidé de renvoyer Gobert chez lui. "Son comportement sur le banc était inacceptable et nous allons continuer à gérer la situation en interne", a déclaré le manager général des Wolves, Tim Connelly.

"Il est évident que nous ne tolérerons pas ce genre de chose"

"Nous ne sommes pas fiers, a ajouté le coach Chris Finch. Les vétérans peuvent aussi s'énerver, donc je ne veux pas être trop dur avec lui (...) Mais il est évident que nous ne tolérerons pas ce genre de chose."

Le discours tenu par les membres de la franchise laisse donc entendre que l’incident ne va peut-être pas en rester là. Concrètement, si les Wolves considèrent qu’avoir renvoyé Gobert chez lui n'est pas une sanction suffisante, ils peuvent décider de lui infliger une amende pour conduite incorrecte.

Les Wolves jouent leur saison cette semaine

S’ils souhaitent frapper encore plus fort, la question d’une suspension peut aussi se poser. Dans ce cas, le calendrier joue en la faveur de Gobert. Huitièmes de la conférence Ouest, les Wolves sont qualifiés pour le play-in (barrage d'accession aux playoffs) et vont jouer leur saison sur un ou deux matchs cette semaine.

D’abord opposés aux Los Angeles Lakers dans la nuit de mardi à mercredi, ils défieront ensuite, en cas de défaite, le vainqueur de la rencontre entre les New Orleans Pelicans et le Oklahoma City Thunder. L’équation est simple. En cas de victoire sur l’un de ces deux matchs, les Wolves sont qualifiés en playoffs. Mais s'ils concèdent deux défaites, leur saison est terminée. Dans ce contexte, les dirigeants de la franchise basée à Minneapolis vont-ils prendre le risque de se passer de leur pivot titulaire, recruté l’été dernier et plus gros salaire du vestiaire (38 millions de dollars en 2022-2023) pour les deux matchs les plus importants de leur saison ? La décision peut s’avérer très lourde de conséquences.

Le précédent Draymond Green

À titre de comparaison, Draymond Green avait échappé à toute suspension au début de la saison après avoir très violemment frappé son coéquipier Jordan Poole au visage lors d’un entraînement. Malgré la violence du coup de poing, les Golden State Warriors avaient seulement décidé de lui infliger une amende.

La NBA, de son côté, ne devrait pas infliger une sanction supplémentaire. Si la Ligue distribue régulièrement les amendes et matchs de suspension lorsque des bagarres éclatent entre deux équipes, aucune faute technique n’a été distribuée par les arbitres lors de l’incident entre Gobert et Anderson. Logiquement, la décision devrait vraisemblablement être entre les mains des Minnesota Timberwolves, même si on imagine que la NBA n’a que très peu goûté au geste de Gobert.

Selon les médias locaux, le coup du Français a été lâché après un vif échange verbal entre les deux joueurs. Anderson a dit à Gobert de se montrer plus efficace au contre, ce à quoi le Français lui a répondu de prendre plus de rebonds. Anderson a alors insulté Gobert de "connard" en lui demandant de "fermer sa gueule". Selon The Athletic, l'altercation s'est poursuivie dans les vestiaires à la mi-temps, avec de nouvelles insultes et menaces.

"Les émotions ont eu raison de moi aujourd'hui. Je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait, indépendamment de ce qui a été dit. Je tiens à m'excuser auprès des fans, de l'organisation et en particulier de Kyle, qui est quelqu'un que j'aime vraiment et que je respecte en tant que coéquipier", a réagi Gobert sur Twitter quelques heures après son altercation. Le Français a également envoyé un message d'excuse à ses coéquipiers dans une discussion de groupe, d’après le meneur des Timberwolves, Mike Conley. Reste à savoir si cela suffira à lui éviter toute sanction.