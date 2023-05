NBA: "tellement fier de toi", la réaction de Parker à l'arrivée prochaine de Wembanyama chez les Spurs

Ce mercredi après-midi sur ses réseaux sociaux, Tony Parker a réagi à la loterie de la draft, remportée dans la nuit par l'équipe où il a écrit sa légende, les San Antonio Spurs. Le quadruple champion NBA confie sa joie de voir le Français Victor Wembanyama très probablement emprunter ses traces au sein de la franchise texane.

Sa réaction était attendue. Premier Français à être entré au Hall of Fame, quadruple champion avec les Spurs, Tony Parker a enfin livré sa première impression après la nuit de folie qui a vu la franchise de San Antonio remporter le "first pick" lors de la loterie de la draft NBA. En toute logique, c'est donc le joueur des Metropolitans 92 Victor Wembanyama qui devrait être choisi. Tout un symbole pour une équipe qui a un écho particulier en France depuis le passage de "TP" au Texas, entre 2001 et 2018.

Parker affiche sa joie de voir "Wemby" rejoindre les Spurs

"Yesss il va aux Spurs !! Tellement fier de toi", a partagé l'ancien meneur ce mercredi sur ses réseaux sociaux. Non sans une photo sympathique à l'appui, où l'on voit le pivot tricolore, encore adolescent, avec un maillot de San Antonio sur les épaules.

Les deux hommes se connaissent bien puisque Tony Parker est le président de l'ASVEL et que le jeune homme de 19 ans a évolué au sein de l'équipe villeurbannaise lors de la saison 2021-2022. La prochaine arrivée de "Wemby" aux Spurs ne fait que renforcer le parallèle entre deux talents immenses, l'un accompli y compris avec les Bleus, l'autre ayant encore tout à prouver dans la ligue la plus compétitive du monde et avec l'équipe de France.

"Mon coeur bat très vite (...) c'est un moment très spécial dont je vais me rappeler toute ma vie", a déclaré celui qui va être surveillé par le monde du basket lors de ses premiers pas en NBA. "Aujourd'hui, c'était une bonne journée", a tweeté un peu après 4 heures du matin Victor Wembanyama, qui se projette déjà avec sa future équipe.

Le jeune homme de 19 ans dit "aimer le Texas" et raconte y avoir déjà été. "J'ai hâte de rencontrer les fans et l'équipe que je suis sur le point de rejoindre." Il n'est pas le seul, sans aucun doute.