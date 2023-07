Pas de poursuites concernant l'incident entre Britney Spears et un garde du corps de Wembanyama

Soupçonné d'avoir giflé Britney Spears, le garde du corps de Victor Wembanyama ne sera pas poursuivi, a annoncé la police de Las Vegas.

Le garde du corps du nouvel espoir de la NBA, Victor Wembanyama, soupçonné d'avoir giflé la star de la pop Britney Spears, ne sera pas poursuivi, a fait savoir vendredi la police de Las Vegas. "Aucune charge ne sera retenue contre la personne impliquée", ont indiqué les forces de l'ordre dans un communiqué, en annonçant la conclusion de leur enquête ouverte pour coups et blessures.



Britney Spears avait déposé une main courante à cause d'un incident survenu mercredi soir devant un restaurant de Las Vegas. Elle avait expliqué jeudi sur Instagram avoir été giflée par un membre de la sécurité des San Antonio Spurs, après avoir "tapé sur l'épaule" de Victor Wembanyama, qu'elle souhaitait "féliciter pour son succès".

Les grands débuts de Wembanyama cette nuit

Le coup "m'a presque fait tomber et m'a arraché mes lunettes", s'était-elle indignée, en réclamant des excuses de la part de l'équipe et du joueur. Actuellement à Las Vegas pour disputer son premier match avec les Spurs contre les Charlotte Hornets vendredi soir, le basketteur français a confirmé l'incident, mais a assuré n'avoir appris qu'après-coup l'implication de la chanteuse.



"J'ai senti que la sécurité avait écarté cette personne, mais je ne sais pas avec quel degré de force", a raconté le joueur jeudi après son entraînement. "Je n'ai pas regardé, j'ai juste continué de marcher pour aller dîner et passer une bonne soirée", a-t-il ajouté, en précisant que la sécurité des San Antonio Spurs "l'avait briefé" pour qu'il ne s'arrête pas afin d'éviter de "provoquer un attroupement".



Agé de 19 ans, Victor Wembanyama est considéré comme le plus gros potentiel du basket mondial depuis LeBron James, et a été accueilli en rockstar au Texas en juin.