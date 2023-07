"This is fucking America!", les coulisses de l'altercation entre Britney Spears et le clan Wembanyama

Auprès de TMZ, un homme affirme avoir vu l'altercation entre Britney Spears et le garde du corps de Victor Wembanyama. Le site américain dévoile par ailleurs une photo prise juste avant l'incident.

Que s'est-il vraiment passé mercredi soir à l'entrée du Catch, le restaurant de l'Aria Resort & Casino de Las Vegas? C'est dans cet établissement cinq étoiles que Britney Spears a eu une altercation avec un garde du corps de Victor Wembanyama. Entre le récit de la pop star américaine et la version du clan du basketteur français, les versions diffèrent. Mais un homme interrogé par le site TMZ affirme avoir assisté à la scène.

Ce témoin raconte avoir vu comment Britney Spears s'est "infiltrée" pour s'approcher de Victor Wembanyama et lui demander une photo. "Excusez-moi, monsieur... Excusez-moi, monsieur", aurait-elle dit, selon lui, avant de toucher le dos du joueur. C'est à ce moment-là que le garde du corps aurait porté le coup.

Le témoin confirme avoir vu les lunettes de Britney Spears s'envoler, mais explique ne pas être en mesure de dire si l'artiste de 41 ans est tombée cmome cela a été rapporté par TMZ. Par contre, il affirme l'avoir entendu crier: "This is fucking America!"

Une photo dévoilée

TMZ dévoile par ailleurs une photo "quelques instants avant le contact". L'image est floue et permet simplement de voir l'interpète de Oops! I Did It Again s'approcher de Victor Wembanyama et de son garde du corps.

Une enquête a été ouverte par la police locale pour "coups et blessures". Aucune "arrestation ou citation" n'a pour l'heure été enterprise.