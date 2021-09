Mondiaux de cyclisme: la petite prime promise à Alaphilippe après son nouveau sacre

Julian Alaphilippe a conservé son titre de champion du monde de cyclisme sur route, ce dimanche à Louvain (Belgique). Ce succès lui permet de conserver le maillot arc-en-ciel et d'empocher une prime loin d'être aussi généreuse que lui sur le vélo.

Il est allé la chercher, sa deuxième étoile, enfin son nouveau maillot arc-en-ciel. Cette tunique que le désormais double champion du monde en titre Julian Alaphilippe a fait sienne, et qu'il continuera de porter la saison prochaine. Le Français a douché les espoirs de la foule belge en conclusion d’une journée mémorable pour le cyclisme français, ce dimanche à Louvain (Belgique). Les Bleus ont enflammé une course passionnante en lançant les hostilités de loin, conformément aux consignes laissées par le sélectionneur, Thomas Voeckler.

8.000 euros pour le champion du monde

"Incroyable dans les bosses", selon son coéquipier Florian Sénéchal, Julian Alaphilippe est parvenu à attaquer ses rivaux à plusieurs reprises, parvenant à les mettre dans le dur pour finalement s’envoler et parcourir les 17 kilomètres restants en solitaire. Julian Alaphilippe s’est fait violence sur son vélo, et la récompense au bout est fantastique. Il inscrit à tout jamais son nom dans l’histoire de la course, en devenant le premier coureur de son pays à conquérir deux titres depuis le premier Mondial en 1927. Sur le plan financier, en revanche, c’est beaucoup plus décevant.

Julian Alaphilippe a empoché les 8.000 euros prévus par la Fédération internationale (UCI) pour le vainqueur de la course élite chez les hommes (même montant chez les femmes), sur un prize-money global de 75.250 euros à répartir dans les différentes catégories cette année. Soit 3.000 euros de moins que le vainqueur d’une étape sur le Tour de France: 11.000 euros, tel était le montant attribué au coureur qui levait les bras sur la ligne d'arrivée lors de la dernière édition de la Grande Boucle, toujours plus rémunératrice.

L'équipe de Julian Alaphilippe, Deceuninck-Quick Step, aura sans doute aussi un gros cadeau à donner au double champion du monde, pour compléter ce petit chèque de l'UCI. La Fédération française de cyclisme va aussi contribuer financièrement à récompenser Julian Alaphilippe, qui partagera cette enveloppe avec ses partenaires du jour en équipe de France.