Cyclisme: absent sur le Tour de France, Alaphilippe sera au départ de la Vuelta

Non retenu par la Quick Step - Alpha Vinyl pour participer au Tour de France, Julian Alaphilippe sera bien présent sur la Vuelta, a assuré la formation belge à L'Équipe ce lundi. Ce sera seulement sa deuxième participation.

Ce n’est pas celui que les fans du double champion du monde attendaient, mais Julian Alaphilippe va bien participer à un grand tour cet été. Ce lundi, la Quick Step - Alpha Vinyl a indiqué auprès de nos confrères de L’Equipe que le puncheur français allait être au départ de la Vuelta 2022, du 19 aôut au 11 septembre.

"Il se sent beaucoup mieux physiquement. On ne va pas se mentir, ç'a été très dur pour nous et pour notre sponsor de ne pas le sélectionner pour le Tour cette année car il est double champion du monde, français et extrêmement populaire, a confié Patrick Lefevère, manager de la formation belge, au quotidien sportif. Il y a peu, il a dit à son ami et coéquipier Dries Devenyns : 'Finalement, heureusement que je ne suis pas sur le Tour cette année sinon je claquais au bout de huit jours.' Notre choix de ne pas l'avoir sélectionné semble donc justifié."

Une seule participation à la Vuelta

L’annonce de sa non-sélection pour le Tour de France, quelques jours avant le départ de la Grande Boucle, avait déçu tous les amoureux de cyclisme. La Quick Step - Vinyl avait alors jugé le Français, qui avait lourdement chuté sur Liège-Bastogne-Liège deux mois plus tôt, était trop juste physiquement.

Voir Alaphilippe s’aligner sur la Vuelta est par ailleurs loin d’être anodin. Le Français ne compte qu’une seule participation sur cette course, en 2017. Cette année-là, il avait remporté la 8e étape étape. Avant le Tour d'Espagne, il reprendra la compétition au Tour de Wallonie (23 au 27 juillet).