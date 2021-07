Pogacar touche le jackpot avec un contrat XXL chez UAE-Emirates

Récent vainqueur du Tour de France 2021, le Slovène Tadej Pogacar (22 ans) vient de signer un nouveau contrat XXL avec son équipe UAE-Emirates, d'une longueur semble-t-il inédite.

Le jackpot pour Tadej Pogacar. Ou pour UAE-Emirates, c'est selon. Quelques semaines après sa victoire sur le Tour de France 2021, le prodige slovène - désormais double vainqueur de la Grande Boucle à 22 ans - vient de signer un nouveau contrat XXL, puisque la formation émirienne a annoncé ce vendredi sa prolongation... jusqu'en 2027. L'un des contrats les plus longs, voire le plus long, de l'histoire du cyclisme.

"Tadej Pogacar a rejoint l'équipe en 2019 et a depuis remporté 29 courses professionnelles, dont deux fois le Tour de France, une victoire monumentale à Liège-Bastogne-Liège, et plus récemment une médaille de bronze olympique, rappelle l'équipe. Sur le chemin du retour de Tokyo, Pogacar s'est rendu aux Émirats arabes unis où il a rencontré le président de l'équipe, SE Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, qui l'a félicité pour ses succès et a cimenté ce nouvel accord excitant."

Pogacar avait déjà prolongé en mars

Et le coureur de 22 ans de se réjouir: "Je suis vraiment heureux de pouvoir fixer mon avenir avec l'équipe et de rester ici pour les prochaines années. Je me sens chez moi ici, comme dans une grande famille. Cette équipe me convient vraiment et j'ai la chance de dire que j'y ai non seulement trouvé des collègues, mais aussi des amis. Je suis enthousiasmé par les années à venir et ce qu'elles apporteront, espérons-le plus de succès pour moi et pour l'équipe. J'espère que nous inciterons beaucoup d'enfants à faire du vélo."

Si le communiqué de l'équipe ne parle évidemment pas du salaire de Pogacar, ce dernier a probablement obtenu une très, très belle revalorisation de ses émoluments, puisqu'il avait déjà prolongé en mars dernier jusqu'en 2026. Avant sa victoire à Tirreno-Adriatico, avant sa victoire à Liège-Bastogne-Liège, sa victoire sur le Tour de Slovénie, et donc son doublé sur le Tour, qui a fait passer le Slovène dans une autre dimension.

L'actuel numéro 1 mondial au classement UCI, qui avait envisagé de participer à la Vuelta (14 août-5 septembre), a finalement renoncé et opté pour un peu de repos après les JO. Son prochain grand objectif devrait être le Tour de Lombardie, début octobre.