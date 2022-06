Cyclisme - Championnats de France: la victoire pour Sénéchal, Alaphilippe a rassuré

Un an après le triomphe de Rémi Cavagna, un autre coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl Team s'est imposé ce dimanche à Cholet. Après un joli numéro dans les derniers kilomètres, Florian Sénéchal est devenu champion de France pour la première fois. Pour son retour à la compétition, Julian Alaphilippe a rassuré sur son état de santé, à quelques jours du Tour de France.

On attendait Arnaud Démare, il n'en est rien. Grand favori pour la victoire finale, le coureur de la Groupama-FDJ a été piégé par la malice du binome Benjamin Thomas-Florian Sénéchal, parti à 11 kilomètres de l'arrivée, et s'est contenté d'une 6e place. Les deux hommes ont bataillé jusqu'au bout, alors qu'un trio de poursuivants s'est arraché pour les rejoindre (Barguil, Turgis, Zingle) juste avant la flamme rouge, après 240 kilomètres d'effort.

Au sprint, Sénéchal s'est montré le plus fort pour s'adjuger son premier titre de champion de France et permettre à la Quick-Step Alpha Vinyl Team de conserver le maillot tricolore, un an après le sacre de Rémi Cavagna. Il devance Anthony Turgis et Axel Zingle.

"Je vais comprendre quand je vais mettre le maillot, savoure le vainqueur du jour au micro de France 3. L'année a été dure, la roue tourne enfin, ça fait plaisir pour tous les sacrifices que je fais loin de ma famille. Je suis toujours fort aux championnats de France, j'ai pris mon temps aujourd'hui. Les jambes allaient bien. On a bien géré. On parlait d'Arnaud (Démare) au sprint, mais j'ai vu qu'il n'était pas si fort. Est-ce qu'on me verra sur le Tour ? Je ne peux pas vous répondre malheureusement, c'est mon équipe qui fera l'annonce."

Alaphilippe rassure

Malgré plusieurs opportunités, les échappées n'ont pas pu aller au bout et se sont fait reprendre à 50 kilomètres de l'arrivée. Les attaquants, notamment Rémi Cavagna, Adrien Petit et Matis Louvel, ont été repris par la furia du peloton, bien décidé à régler l'affaire au sprint. Mais Benjamin Thomas (Cofidis) a voulu y croire jusqu'au bout en sortant de la meute à 11 kilomètres de l'arrivée, suivi par Florian Sénéchal, le grand vainqueur du jour.

La journée a également été belle pour Julian Alaphilippe. De retour à la compétition deux mois après sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège, le champion du monde a montré qu'il avait des jambes, et s'est mué en coéquipier modèle pour Florian Sénéchal, avant de franchir la ligne à la 13e place. De bonne augure avant le grand départ du Tour de France, qui débute vendredi à Copenhague, même si la composition officielle de la Quick-Step Alpha Vinyl Team pour la Grande Boucle n'est pas encore tombée.