Championnats de France: le grand test pour Alaphilippe, à cinq jours du Tour de France

Julian Alaphilippe reprend la compétition ce dimanche, à l'occasion des championnats de France à Cholet. A cinq jours du Tour de France, le champion du monde effectue son seul test avec un dossard depuis sa grave chute. Sa formation Quick-Step Alpha-Vinyl doit prendre sa décision en début de semaine prochaine.

Plus de deux mois sont passés. Depuis sa grave chute survenue à Liège-Bastogne-Liège le 24 avril dernier, Julian Alaphilippe effectue une sorte de contre-la-montre, avec en tête l'idée de participer au Tour de France, qui s'élancera de Copenhague, au Danemark, ce vendredi. Mais à cinq jours du départ de la Grande Boucle, le double champion du monde est toujours dans l'incertitude. Il aura l'occasion d'effectuer son seul test en compétition, ce dimanche, lors du championnat de France à Cholet.

Ce dimanche, Julian Alaphilippe aura 240 kilomètres à effectuer, pour se rassurer sur ses sensations, sur un circuit destiné aux sprinteurs. Souvent offensif sur les championnats de France, le coureur de 30 ans n'a jamais réussi à faire mieux que troisième (2018, 2020). Membre de la formation Quick-Step Alpha-Vinyl, "Alaf" sera épaulé par le tenant du titre Rémi Cavagna et Florian Sénéchal. Si le parcours dans les rues de Cholet présente deux difficultés, elles ne paraissent pas suffisantes pour provoquer une sélection.

Décision en début de semaine

Toujours est-il, la Quick-Step Alpha Vinyl attend d'en savoir plus pour officialiser la présence de Julian Alaphilippe pour le Tour de France. La sélection devrait tomber ce mardi au plus tard. "Ces dernières semaines, ça a été un peu les montagnes russes. Je suis content d'être là, j'ai envie de me tester, de faire des efforts, devoir où j'en suis après quelques semaines d'entraînement", a commenté le puncheur par rapport à sa présence à Cholet, en prévision d'une potentielle participation au Tour de France.

Simple indication: les équipes sont tenues de fournir en amont à l'organisateur leur composition provisoire plusieurs jours avant la course. Si celle-ci peut bien sûr encore évoluer et n'a pas vocation à être définitive, Julian Alaphilippe figurait bien dans la liste des huit coureurs de Quick-Step Alpha Vinyl, là où Rémi Cavagna est noté en tant que réserviste pour le Tour de France. "Je n'ai aucune idée si la sélection se joue dimanche, ça se passe en interne avec l'équipe. Moi-même, je ne sais pas encore", a nuancé le principal intéressé.

S'il a repris l'entraînement sur route "à son rythme" fin mai, où il a reçu l'autorisation médicale pour se rendre en stage en Sierra Nevada, Julian Alaphilippe n'a que trois semaines d'entraînement dans les jambes. Pour autant, il "souhaite faire" le Tour de France même s'il se trouve dans "l'inconnue" sur sa condition physique. "Je suis tombé malade quelques jours après le stage, en rentrant, donc j'ai encore loupé quelques jours d'entraînement", a ajouté le sextuple vainqueur d'étape du Tour. "C'est aussi ça un peu l'incertitude. Si je me réfère à ce que j'ai pu faire comme travail pendant ce long stage, je suis content."

Pour balayer les doutes, Alaphilippe veut "reprendre des automatismes"

Depuis le début de saison, Julian Alaphilippe n'a gagné qu'à une reprise, sur une étape du Tour du Pays-basque. Il avait déjà été victime d'une sévère chute lors des Strade Bianche début mars, avant de louper Milan San Remo pour cause de bronchite. Seulement quatrième de la Flèche-Wallonne en avril, sa course de prédilection, sa chute à Liège-Bastogne-Liège a été la plus violente de sa carrière.

Outre les blessures physiques (deux côtes cassées, un pneumothorax et une fracture mentale), désormais derrière lui, les conséquences pourraient aussi être mentales. "Il y a forcément un peu d'appréhension. Je ne vais pas dire que je crains ou que j'ai peur, mais je l'ai vu dans certaines descentes où il y a peut-être certaines choses qui ont changé. Je n'ai pas recouru donc je ne sais pas comment ça va se passer dans le peloton, a admis Alaphilippe. Ce sont peut-être des choses qui vont me faire bizarre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, de reprendre des automatismes."

Si la tendance semble à l'optimisme avant ce championnat de France, il faudra tout de même suivre de près sa prestation. En temps normal, il aurait pu être considéré comme l'un des principaux outsiders, malgré un parcours pas forcément à son avantage. Cette fois, l'enjeu semble ailleurs et le revoir sur le vélo, dossard au dos, deux mois après sa chute, ressemble déjà à une forme de victoire. Ne reste plus qu'à valider le dernier examen de passage avant de partir au Danemark pour le Tour de France, dont il est devenu ces dernières années l'un des principaux acteurs.