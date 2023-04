Cyclisme: combien vont toucher la gagnante et le gagnant de Paris-Roubaix

L'édition féminine de Paris-Roubaix se tient ce samedi, à la veille de la course masculine. Si les kilomètres pour les concurrentes ont augmenté par rapport à l'an passé, les dotations resteront les mêmes.

Depuis 2021, Paris-Roubaix se conjugue aussi au féminin. Sauf que la première édition de la course féminine avait suscité une vive polémique concernant les dotations attribuées aux premières du classement, bien loin des sommes versées aux hommes. Comme l'an passé, la gagnante de "l'Enfer du Nord" percevra 20.000 euros, soit 13 fois plus qu'en 2021 (1.535€).

"Il faut veiller à ce que ça ne soit pas artificiel"

Pour la course masculine, qui se tiendra dimanche sur 256,6 kilomètres, le vainqueur de l'épreuve touchera lui 30.000 euros. Les 20 premiers classés recevront un gain, pour une somme totale de 90.000 euros à se partager contre 50.000 euros chez les femmes.

"Ca fait partie de l'évolution du cyclisme féminin. Ca va très très vite, il faut veiller à ce que ça ne soit pas artificiel", souligne Franck Perque, directeur de course de Paris-Roubaix mais aussi du Tour de France femmes, qui voit l'engouement croître autour du cyclisme féminin mais pointe, comme tous les acteurs, la fragilité de son modèle économique. "Le Paris-Roubaix femmes est bien parti, on espère que ça restera", ajoute-t-il.

Les kilomètres augmentent

Ce samedi, Audrey-Cordon Ragot et les autres concurrentes effectueront 145,4 kilomètres dont 29,2 de pavés, un total en hausse depuis la création de l'épreuve (116,4km en 2021, 124,7km en 2022). Les deux courses organisées par ASO auront le même parcours à partir du secteur 17 entre Hornaing et Wandignies.

"Dix-sept secteurs c'est déjà costaud. On fera une boucle autour de Denain et il y aura plus de fatigue générale dans le final. Augmenter les pavés, ça évoluera certainement à l'avenir. Le cyclisme féminin se développe à grande vitesse", souligne Franck Perque.

Peut-être qu'un jour, la légendaire trouée d'Arenberg sera également au programme. Pour l'instant, elle est trop près du départ aux yeux des organisateurs qui y voient un danger puisque le peloton est généralement encore groupé à cet endroit. En attendant, contrairement à d'autres épreuves féminines, la course aura lieu la veille de l'édition masculine, de quoi permettre une meilleure exposition.